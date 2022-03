Ettore Boschi, marito Giovanna Ralli/ “L’unico che mi ha chiesto di sposarlo”

Ettore Boschi, marito di Giovanna Ralli

L’avvocato Ettore Boschi, scomparso nel 2013, è stato il marito dell’attrice Giovanna Ralli. I due si sono sposati nel 1977 e sono stati insieme fino alla morte dell’avvocato: “L’unico che mi ha chiesto di sposarlo è stato Ettore e io gli ho detto sì. Lo amo ancora”, ha raccontato l’attrice su Rai 1 nel salotto televisivo di Mara Venier. In quell’occasione la Ralli raccontò che conobbe il futuro marito quando debuttò a Milano e si diedero appuntamento il giorno successivo per fare colazione insieme: “Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore. Non c’è stato verso, è andata benissimo”. La proposta di nozze è arrivata dopo solo due mesi di conoscenza. Sono stati insieme 38 anni.

Ylenia Carrisi, sorella Yari Carrisi/ È viva? La misteriosa scomparsa e le false voci sul conto del fratello

Giovanna Ralli ricorda il marito Ettore Boschi

Lo scorso anno, ospite della trasmissione “Sottovoce” di Gigi Marzuolo, Giovanni Ralli ha ricordato il marito Ettore Boschi, scomparso nel 2013: “Era un grande avvocato civilista, un uomo divertente, colto, piacevole. Lui mi ha amato tanto, mi manca tantissimo. Siamo stati sposati trentotto anni, non abbiamo avuto figli. La mia solitudine e la mia fragilità di oggi, non mi danno fastidio, mi portano a essere più forte”. Al Messaggero tempo fa l’attrice aveva raccontato: “Detestavamo entrambi la mondanità e la sera, quando tornava – titic e titac – finivamo spesso sul divano, felici, dopo un piatto di spaghetti al pomodoro, davanti un vecchio film!”. Dopo la morte del marito Giovanna Ralli ha lasciato la casa ai Parioli, in via Fauro, dove aveva vissuto per 37 anni: “L’ho abbandonato dopo la morte di mio marito Ettore Boschi: troppi ricordi”, ha confessato a Repubblica.

LEGGI ANCHE:

Tiziana Civitani, affetta da tetraparesi spastica/ "Fortunata nonostante la malattia"MORENA FIRPO, COMPAGNA SERGIO MUNIZ/ "Nostro figlio Yari irrequieto come me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA