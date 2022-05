Ettore Boschi, marito Giovanna Ralli/ “Un uomo speciale, un grandissimo avvocato”

Ettore Boschi, avvocato e marito di Giovanna Ralli

Ettore Boschi è stato il grande amore di Giovanna Ralli, con cui l’attrice è stata sposata dal 1977 fino al 2013, anno della morte dell’uomo. Prima di conoscere suo marito, la Ralli ha avuto altre due storie d’amore. Una con Sergio Amidei, sceneggiatore e produttore cinematografico, l’altra col grande attore inglese Michael Caine. Tra Ettore Boschi e Giovanna Ralli è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “Mi sono sposata in 3 mesi. Ci siamo conosciuti a gennaio e il 14 marzo ci siamo sposati. Si è presentato con le carte dopo 15 giorni”, ha raccontato l’attrice a Domenica In, ricordando il marito scomparso. I due sono stati sposati 38 anni anni: “Ettore era un uomo speciale, mi amava tantissimo, è stato un grandissimo avvocato. È lui che ha portato il DNA in Italia”.

Ettore Boschi: 38 anni insieme a Giovanna Ralli

Nel salotto di Mara Venier, Giovanna Ralli ha raccontato un aneddoto della sua storia d’amore con il marito Ettore Boschi: “È venuto a Milano, dovevamo fare colazione insieme, venne ma nevicava, io dovevo andare a Torino, quindi ci siamo salutati così, dal finestrino. Finito lo spettacolo a Torino tornai in albergo, un freddo, ero stanca, misi la camicia di notte di flanella, i calzettoni, la crema… Ordino una camomilla, suonano, apro: era Ettore. La flanella è andata benissimo”. Per la Ralli non è stato facile metabolizzare la morte del marito, scomparso nel 2013, tanto che ha deciso di abbandonare le scene e di lasciare la casa dove hanno vissuto insieme: “L’unico che mi ha chiesto di sposarlo è stato Ettore. Io gli ho detto di sì. E lo amo ancora”.

