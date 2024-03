Ettore Carniti, chi era il marito Alda Merini/ “Mangiavamo la minestra da mia madre perché lui non lavorava”

Chi era Ettore Carniti, il marito di Alda Merini, padre delle loro quattro figlie: una vita l’uno al fianco dell’altro

Ettore Carniti, nato il 3 aprile 1923, è stato il marito di Alda Merini. La celebre poetessa ha sposato Carniti nel 1953 e ha descritto la loro storia in un’intervista del 2004 alla giornalista Cristiana Ceci. La loro unione è stata caratterizzata da periodi intensi e difficili, come quelli vissuti dopo la seconda guerra mondiale. In quel periodo, Alda e Ettore, insieme alle loro figlie, fecero ritorno a piedi da Vercelli a Milano, trovando rifugio in un locale abbandonato. Ettore, un uomo dedito al lavoro, era un operaio e un attivo sindacalista, seguendo le orme del nipote Pierre Carniti.

“Sono tornata a Milano quando è finita la guerra, siamo tornati a piedi da Vercelli, solo con un fagotto, poveri in canna, e ci siamo accampati in un locale praticamente rubato, o trovato vuoto (…) Così poi l’ho sposato, nel 1953″, racconta Alda Merini nel vis a vis di qualche anno fa alla giornalista Cristiana Ceci.

Alda Merini e il marito Ettore Carniti hanno affrontato insieme la povertà, dimostrando un notevole spirito di sacrificio. “Andavamo a mangiare la minestra da mia madre perché lui non aveva ancora un lavoro. Poi abbiamo preso una panetteria in via Lipari, non è che proprio facevamo il pane, era solo una rivenditoria. Mi chiamavano la fornaretta…”, ha raccontato la poetessa, a proposito del rapporto con il suo compagno.

La storia d’amore tra Alda Merini e Ettore Carniti è stata arricchita dalla nascita di quattro figlie. Dopo la morte di Ettore nel 1983, Alda Merini ha continuato a piangere il marito amato al cimitero, mantenendo vivo il ricordo di una vita condivisa intensamente.

