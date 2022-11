ETTORE MESSINA DI DIMETTE?/ L’Olimpia crolla in Eurolega e l’allenatore vacilla

La brutta sconfitta in Eurolega contro l’Efes potrebbe costare la panchina a Ettore Messina. Il coach dell’Olimpia Milano chiede una svolta ai suoi dopo un inizio di stagione deludente e che, in particolare sul fronte europeo, ha portato solamente 3 vittorie e 6 sconfitte nei primi 9 incontri disputati. Quella contro i turchi è stata d’altronde la quinta sconfitta consecutiva in Eurolega, un palcoscenico che deve rappresentare una consacrazione per l’EA7 e che invece finora ha riservato solo amarezze. Per questo Messina sarebbe pronto a fare un passo indietro.

Particolarmente dure le frasi del coach milanese nel dopogara: “Il primo responsabile sono io per aver allestito un gruppo che non riesce a fare clic. L’unica cosa che penso di fare ora è cercare di sistemarla. In Italia, dove la situazione è diversa, e in Europa nella seconda parte. Se non ci riesco, andrò dalla proprietà, dal signor Armani e al signor Dell’Orco, a dire che è doveroso trovare un’altra guida per questo progetto“.

MESSINA: “OLIMPIA SENZA CUORE”

Messina ha parlato senza mezzi termini di dolorosa delusione inflitta dall’Olimpia ai tifosi in una serata che doveva essere di riscatto e che invece ha riservato l’ennesima amarezza: “Una prestazione vergognosa e senza cuore davanti ai nostri tifosi e alla nostra proprietà“. Parole che non lasciano alibi ai giocatori, in una prova che a metà gara vedeva l’EA7 ancora in parità sul 34-34 e poi, nella seconda metà di match, la squadra milanese è stata totalmente sovrastata dagli avversari, che hanno chiuso l’incontro con un comodo 51-80 a proprio favore.

In campionato, come sottolineato dallo stesso allenatore, l’Olimpia ha avuto un passo diverso con 6 vittorie e una sola sconfitta contro Venezia nelle prime 7 partite, restando così al secondo posto a 2 sole lunghezze dalla capolista Virtus Bologna. Senza una svolta sul piano caratteriale, con la squadra capace di riprendere la strada maestra anche in Europa, l’avventura di Messina a Milano potrebbe ritrovarsi a vivere un clamoroso stop anticipato, impensabile all’inizio di questa nuova stagione agonistica.











