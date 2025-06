Anticipazioni Doppio Gioco, Simone Liberati svela: “Ettore tradirà Daria”

Sta andando in onda la seconda puntata di Doppio Gioco una delle nuove fiction di Canale5 migliori della stagione penalizzata, forse, dal fatto di andare in onda sul finire della stagione. La trama è incalzante e ricca di colpi di scena che ruota al centro della protagonista Daria Giraldi, ex giocatrice di poker arrestata per truffa. La donna, che ha il volto di Alessandra Mastronardi, viene ingaggiata dai Servizi Segreti, precisamente dal maggiore della Guardia di Finanza Ettore Napoli, per incastrare un pericoloso criminale internazionale, Gemini, che si scoprirà, però essere legato al suo passato.

E proprio Simone Liberati, l’attore che impersona il Maggiore Napoli, in una lunga e interessante intervista a OttoETrenta ha fornito delle anticipazioni Doppio Gioco e sul suo personaggio e soprattutto del suo rapporto con la protagonista. Che cosa succederà tra Daria ed Ettore? L’attore ha fornito un clamoroso spoiler sulle prossime puntate: “Il maggiore Napoli è un uomo che vive nella zona grigia, abituato all’ambiguità. I funzionari come lui vengono definiti ‘uomini d’ombra’. E proprio da quell’ombra emerge il suo lato umano, soprattutto quando incontra Daria, con lei perde le difese. Il doppio gioco che coinvolgerà Ettore, però, lo porterà a tradire se stesso ed anche Daria.”

La caratteristica principale della nuova fiction di Canale5 Doppio Gioco e che tutti i personaggi sono pieni di luci e d’ombre, non ci sono eroi ed antieroi ma al contrario ci sono lati oscuri e segreti in tutti i protagonisti e forse è proprio questo a renderle umani. Oscura è anche la figura di Davide Giraldi, fratello di Daria che ha il volto dell’attore Domenico Diele. Davide è un avvocato di successo che ha un rapporto molto conflittuale con la sorella, di amore ed odio, lei gli ha pagato gli studi e per questo le deve molto ma la tiene a distanza dalla sua vita borghese.

Il rapporto tra Davide e Daria in superficie sembra quello di due fratelli ma in realtà ci sono egli oscuri segreti. Le vuole bene ed è preoccupato per lei e per il suo stile di vita ma dall’altra parte sembra nasconderle qualcosa. Le anticipazioni Doppio Gioco sulle prossime puntate, infatti, svelano che dietro l’affacciata di avvocato di successo, Davide è un uomo pieno di ombre e con un oscuro passato: che cosa nasconde? Quel che è certo è che è pieno di scheletri nell’armadio che, quando verranno fuori, creeranno non poco scompiglio nelle trame.



Anticipazioni Doppio Gioco: come finisce tra Ettore e Daria?

Infine, dalle anticipazioni Doppio Gioco si scopre che al centro delle trame ci sarà soprattutto la nascente storia d’amore tra Ettore e Daria. Il Maggiore inizialmente sarà sempre più protettivo nei confronti della donna ma con il tempo verrà messo davanti a delle ardue scelte che avranno non poche ripercussioni. E tra suspence ed un ritmo mozzafiato cresce l’attesa per la prossima puntata della fiction che andrà in onda sempre in prima serata su Canale 5 martedì 10 giugno 2025 a partire dalle 21.30 circa.