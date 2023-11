Euclid, pubblicate le prime foto realizzate dal telescopio ESA/ Le immagini mozzafiato dell’universo

Sono state rese pubbliche nelle scorse ore le prime immagini realizzate da Euclid, il telescopio spaziale dell’ESA, l’agenzia spaziale europea. A soli 4 mesi dalla sua entrata in azione (luglio 2023), sono giunte le primissime testimonianze di quello che il dispositivo sta vedendo, fotografando e analizzando ogni giorno, e le immagini restituite sono a dir poco incredibili. Come potete vedere dagli scatti pubblicati dalla pagina Twitter della Nasa, si vedono degli oggetti celesti con dettagli mai raggiunti prima, che non possono che lasciare senza fiato. Obiettivo di Euclid, mappare in 3D l’intero universo di modo da scoprirne tutti i suoi segreti, a cominciare dalla materia e dall’energia oscura.

“La materia oscura unisce le galassie e le fa ruotare più rapidamente di quanto la sola materia visibile possa spiegare; l’energia oscura guida l’espansione accelerata dell’Universo”, le parole di Carole Mundell, direttore scientifico dell’Esa. “Euclid consentirà per la prima volta ai cosmologi di studiare questi oscuri misteri insieme, facendoci fare un salto nella comprensione del cosmo nel suo complesso”. Nicola Fox, amministratore associato, Science Mission Directorate, presso la sede della NASA a Washington, aggiunge: “L’Osservatorio Euclide scoprirà un tesoro di scoperte scientifiche che verranno utilizzate in tutto il mondo negli anni a venire. Insieme, la NASA e l’ESA stanno aprendo la strada a una nuova era della cosmologia per il prossimo Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA , che si baserà su ciò che Euclid”.

EUCLID, LE PRIME IMMAGINI DEL TELESCOPIO ESA: “INIZIO DI UNA NUOVA ERA”

Infine Mike Seiffert, scienziato del progetto Euclid al JPL: “Le prime immagini di Euclid segnano l’inizio di una nuova era nello studio della materia oscura e dell’energia oscura. Questo è il primo telescopio spaziale dedicato agli studi sull’universo oscuro, e la vastità dei dati che ne otterremo sarà diversa da qualsiasi cosa abbiamo avuto prima. Sono dei grandi misteri, quindi è emozionante per la comunità cosmologica internazionale vedere questo giorno finalmente arrivare”.

Nelle immagini scattate da Euclid si vede l’ammasso globulare di stelle NGC 6397, centinaia di migliaia di stelle di colori e dimensioni diverse, ma anche la nebulosa Testa di Cavallo nella costellazione di Orione, l’ammasso di Perseo, la galassia a spirale IC342 e molto altro ancora: di seguito lo spettacolo.

New images from the @ESA_Euclid space telescope mark the beginning of a new era of studying dark matter and dark energy. NASA teams are supporting #ESAEuclid with hardware, science, and data processing. Learn more: https://t.co/U7CfzNtBCk pic.twitter.com/06EofPNxXs — NASA (@NASA) November 7, 2023













