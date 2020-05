Euforia/ Video, su Rai 3 il film di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio (15 maggio)

Pubblicità

Euforia va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2018 dalla casa cinematografica Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema e HT Film mentre la distribuzione nei botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia di questa pellicola è stata curata da Valeria Golino la quale ha dato il proprio supporto anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Francesca Marciano, Valia Santella e Walter Siti. Il montaggio del film è stato eseguito da Giogiò Franchini, le musiche della colonna sonora sono state composte da Nicola Tescari mentre nel cast sono presenti Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca e Marzia Ubaldi.

Euforia, la trama del film

Ecco la trama di Euforia. Ettore e Matteo sono due fratelli che dopo aver condiviso la loro vita adolescenziale ed infantile praticamente non hanno avuto più contatti diretti tra di loro. Ciò è anche dovuto non solo alle loro attività lavorative molto differenti, ma anche e soprattutto ad un carattere molto diversificato. Matteo infatti è una persona molto estrosa che ha deciso di lasciare la propria città natale per andare a vivere all’estero e quindi misurarsi con diverse esperienze che gli hanno permesso di conoscere nuove attività e quindi di effettuare importanti investimenti in ambito imprenditoriale. Inoltre Matteo è una persona a cui non piacciono eccessivamente i legami e che soprattutto ha avuto il coraggio e la forza di dichiarare la propria omosessualità.

Ettore invece è una persona molto più mite che ha sempre preferito rimanere nel proprio contesto normativo per creare una famiglia e soprattutto dei regali affettivi. I due non si frequentano ormai da tantissimi anni, ma l’occasione per poter ripristinare il loro legame di sangue arriva nel momento in cui il povero Ettore si trova costretto a fare i conti con una malattia piuttosto debilitante. Matteo viene informato del periodo particolarmente difficile che sta attraversando il proprio fratello e quindi decide di far ritorno nella cittadina natale in maniera tale da potergli stare vicino e dargli tutti i supporti di cui necessità. Durante questo periodo di convivenza i due fratelli potranno ricordare i momenti felici che tutti insieme hanno vissuto durante i periodi dell’ adolescenza è anche e soprattutto affrontare per la prima volta in maniera efficace i motivi che li hanno portati a non frequentarsi più.

