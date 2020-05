Euforia/ Video, su Rai 3 il film di Valeria Golino (oggi, 29 maggio 2020)

Pubblicità

Euforia, la trama del film

Euforia va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 21:20. Diamo uno sguardo alla trama. Ci troviamo in una piccola cittadina di provincia in Italia dove vive un uomo di nome Ettore. Lui è una persona estremamente tranquilla e pacata che ha deciso di rimanere a vivere nella tranquilla provincia proprio per soddisfare questa sua esigenza e soprattutto avere una vita a misura d’uomo. Lui ha un fratello di nome Matteo il quale ha un carattere molto differente. Infatti è estremamente espansivo e soprattutto ha sempre coccolato l’idea di poter avere successo nel mondo imprenditoriale con le sue straordinarie idee e visioni futuristiche. Tra i due ci sono sempre state enormi problematiche per quanto concerne la gestione del rapporto ma comunque sì sono rispettati cercando di non invadere il campo dell’altro. Tra i motivi che probabilmente hanno portato anche ad una divisione c’è anche la presunta ma mai confermata omosessualità da parte di Matteo. Sono ormai diversi anni che non si frequentano più anche perché le rispettive vite hanno imposto loro di vivere e lavorare in zone distanti migliaia di chilometri.

Purtroppo questo momento per Ettore non è dei più felici anche e soprattutto dal punto di vista della Salute in quanto sta affrontando da solo una patologia particolarmente invalidante che potrebbe per sempre cambiare la sua vita. Per puro caso Matteo viene a conoscenza della malattia del fratello e decide quindi di passare sul proprio orgoglio e di ritornare nella piccola cittadina di provincia per poter ritrovare il fratello e cercare di capire cosa gli stia succedendo. Questo sarà un momento particolarmente importante per le loro vite anche perché riusciranno a mettere da parte i tanti motivi di dissenso e a ripercorrere in maniera più logica quanto accaduto in passato. Questi giorni trascorsi insieme per i due fratelli saranno una straordinaria occasione per potersi finalmente conoscere in fondo e scoprire quali siano i sentimenti che hanno spinto l’altro a prendere determinate decisioni e strada. Si scopriranno essere molto più simili di quanto avevano mai immaginato e che soprattutto sia molto bello riuscire a condividere in famiglia emozioni e momenti difficili.

Euforia è una pellicola italiana realizzata dalla Indigo film in collaborazione con Rai Cinema nel 2018 mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia di questo film è stata curata da Valeria Golino con il soggetto e la sceneggiatura che ha visto la stessa regista occuparsene in collaborazione con Francesca Marciano, Valia Santella e Walter Siti. Il montaggio è stato realizzato da Giorgio Franchini con le musiche di Nicola Tescari e nel cast sono presenti Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca e Marzia Ubaldi.

Video, il trailer di Euforia





