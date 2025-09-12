Chi è Eugenia Borgonovo, la fidanzata storica di Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari: insieme fin dagli inizi...

Riccardo Zanotti, chi è la fidanzata Eugenia Borgonovo? Insieme da sempre e…

Forse non tutti sanno che Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è felicemente impegnato con Eugenia Borgonovo, la sua fidanzata storica. Le questioni di cuore, dunque, procedono al meglio per il frontman dei Pinguini. Eppure il cantante parla molto raramente della sua vita privata, proprio per evitare interferenze spiacevoli e non mischiare vita privata e professionale. Infatti per scoprire qualcosa in più sulla sua storia d’amore con Eugenia, dobbiamo attingere da una veccia intervista, rilasciata qualche anno fa a Radio Deejay, in cui Riccardo Zanotti citò la fidanzata svelando un curioso episodio.

“Agli inizi avevamo 4€ di budget a testa per il pranzo, sempre, e in Autogrill ci compravamo gli affettati (la mortadella, ndr)”, ha confidato l’artista, evidenziando il legame e il sostegno reciproco con Eugenia.

Riccardo Zanotti: il curioso “aneddoto della mortadella” e il legame con la compagna

Dunque cosa sappiamo della sua fidanzata? Al di là di questo episodio curioso che li riguarda, sappiamo che in passato si è diplomata al Liceo Classico Sarpi e poi ha conseguito una laurea all’Università Bocconi di Milano. Oggi lavorerebbe nel mondo della musica, con l’incarico di scoprire nuovi profili e talenti emergenti. Fino a qualche anno fa la fidanzata di Riccardo lavorava per l’etichetta discografica Sugar Music, con cui si è tolta parecchie soddisfazioni.

Sappiamo inoltre che ha collaborato con la cantante Madame, con cui ha realizzato il singolo Aranciata, prodotto appunto da Sugar Music. Attualmente sembra mantenersi alla larga dalle luci dei riflettori, prediligendo forse il lavoro da dietro le quinte. Anche nella vita pubblica di Riccardo, infatti, continua ad essere una presenza molto discreta e riservata, pur essendo la sua prima tifosa.