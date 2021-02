Eugenia di York è diventata mamma/ Foto, nato il primo figlio: il nome è un mistero

Eugenia di York è diventata mamma. La principessa ha dato alla luce il primo figlio nato dall’amore con il marito Jack Brooksbank. L’annuncio ufficiale è stato diramato da Buckingham Palace che ha cominciato: “il 9 febbraio alle 8.55 e che Jack Brooskbank era presente” – precisando – “la regina, il duca di Edimburgo, il duca di York, Sarah Ferguson e i Brooksbank sono stati avvisati e si sono detti deliziati della notizia”. Stando alle prime anticipazioni sia la neo mamma che il bambino stanno benissimo. La nascita del primo figlio è stata celebrata anche sui social dove la Principessa Eugenia ha condiviso un tenerissimo scatto in cui si vede la manina del bambino stretta tra le mani di mamma e papà. Una foto dolcissima, pubblicata in bianco e nero, che ha fatto letteralmente impazzire i fan di Instagram. Ad accompagnare lo scatto tre cuoricini di colore blu.

Eugenia di York ha partorito: nato il primo figlio a Londra

Una bella notizia per la Principessa Eugenia di York. La secondogenita del duca Andrea e di Sarah Ferguson è diventata mamma per la prima volta di un bel maschietto nato dall’amore con Jack Brooksbank. La Principessa ha partorito presso il Portland Hospital di Londra, ospedale dove 30 anni fa è nata anche lei. Al momento non è stato ancora rivelato il nome del bebè in piena tradizione reale. Stando alle indiscrezioni i primi a sapere della nascita del piccolo principe è stata la regina Elisabetta e poi Sarah Ferguson e il principe Andrea, i genitori di Eugenia. La gravidanza della Principessa era stata confermata pochi mesi fa proprio sui social con un altro scatto in cui la stessa Eugenia aveva scritto: “Jack e io siamo così felici per il 2021” con tanto di foto di due scarpine da bambino. A commentare la mamma Sarah Ferguson che scrisse: “on poteva essere più felice per i suoi 60 anni”.

