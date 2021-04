Eugenia di York e Jack Brooksbank/ Figlio August non sarà principe: titolo rifiutato

Ci sono anche Eugenia di York e suo marito Jack Brooksbank, nella lista dei 30 invitati al funerale ‘ristrettissimo’ del principe Filippo previsto per questo pomeriggio alle 16 (ora italiana). Eugenia, che il 23 marzo ha festeggiato il suo 31esimo compleanno, è da poco mamma di August, figlio nato dal matrimonio con Brooksbank che da grande non godrà di alcun trattamento speciale. Lo hanno deciso per lui i suoi genitori, rifiutando il titolo di principe che la regina Elisabetta gli aveva inizialmente offerto. In effetti, Eugenia e Jack formano una coppia molto ‘speciale’ all’interno della Royal Family inglese. Nessuno dei due fa particolare sfoggio dei loro privilegi e dell’eleganza lussuosa che li contraddistingue, e anzi – come se fossero due sposi qualunque – sia lui che lei amano molto condividere sui social istanti della loro vita (relativamente) normale. “Grazie per gli auguri e l’amore che mi avete mandato per il compleanno. Non potevo ricevere regalo più bello”, ha scritto su Instagram Eugenia, sotto a una foto con il nuovo arrivato. È proprio lui, a parte l’affetto dei seguaci, il ‘regalo più bello’ a cui Eugenia fa riferimento nel post.

Eugenia di York e Jack Brooksbank: titolo rifiutato per il figlio August

Un altro dei regali che la regina Elisabetta intendeva fare alla coppia consisteva nell’accordare al figlio August il titolo e il trattamento di principe, cosa che tuttavia Eugenia e Jack hanno rifiutato. “La Regina l’ha offerto, ma non è questo che i due genitori desiderano per il loro bambino”, si legge al riguardo su Vanity Fair Usa. “Eugenia è consapevole del fatto che il titolo può essere una maledizione, oltre che una benedizione. Lei e Jack vogliono che il loro bambino abbia una vita normale e che lavori per guadagnarsi da vivere. I titoli non contano davvero per Eugenia e Jack. Il loro unico desiderio è che il loro bambino cresca felice e sano”.

Il matrimonio di Eugenia di York e Jack Brooksbank

In 10 anni d’amore, Eugenia di York e Jack Brooksbank ne hanno fatta di strada (sempre rigorosamente mano nella mano). Oltre a viaggiare molto, però, sono andati lontano anche in senso metaforico, dal momento che la loro vita di coppia rappresenta un’importante testimonianza di ‘normalità’ all’interno della famiglia reale britannica. Eugenia e Jack si sono conosciuti nel 2010 in Svizzera, dove entrambi si trovavano per le vacanze invernali. All’epoca, Beatrice viveva lontano dall’Inghilterra, precisamente a New York, essendosi trasferita per lavorare in una casa d’aste con sede proprio nella Grande Mela. Il 2015 fu l’anno del suo ritorno a Londra già felicemente fidanzata, oltre che con un curriculum pieno di esperienze lavorative importanti che le ha permesso di diventare direttrice della galleria d’arte House & Wasser. Il suo matrimonio con Jack Brooksbank risale invece al 2018, a cinque mesi esatti dal Royal Wedding in pompa magna di Harry e Meghan Markle.

