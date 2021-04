Eugenia e Federica, lite a Uomini e Donne per Massimiliano Mollicone/ “Maleducata…”

Lite infuocata a Uomini e Donne tra Eugenia e Federica, le corteggiatrici di Massimiliano Mollicone. Dopo aver visto Federica, il tronista ammette di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine al punto da aver insistito con la redazione per vederla il prima possibile. In esterna, Federica ha parlato sia di Vanessa che di Eugenia. “A 20 anni non puoi essere così razionale”, afferma Federica scatenando la rabbia di Eugenia che, in studio, si scaglia contro la rivale. “Non ti permettere di parlare di me. Avere razionalità non significa non avere carattere. Sei una maleducata”, sbotta Eugenia che non tollera l’atteggiamento di Federica. “Voi avete già un percorso, è normale che io osservi a parli di voi altrimenti cosa ci sarei venuta a fare?”, chiede Federica. “In esterna parlo di me e di lui. Non ho bisogno di sminuire le altre ragazze”, ribatte Eugenia a cui dà ragione Vanessa.

ARMANDO INCARNATO E ANGELA, UOMINI E DONNE/ "E' scoppiata la passione..."

EUGENIA CONTRO FEDERICA: “NON PUOI ESPRIMERE UN GIUDIZIO SULLA MIA PERSONA”

Duro faccia a faccia tra Eugenia e Federica nello studio di Uomini e Donne. “Sulla mia persona non puoi esprimere giudizi sulla mia persona. Non sei nelle condizioni di poter dare un giudizio sulla mia persona. Maleducata”, dice ancora Eugenia. “Ho espresso un giudizio in base a quello che ho visto”, si difende ancora Federica che poi ribadisce di aver visto Massimiliano annoiato in esterna sia con Vanessa che con Eugenia. Federica, poi, ammette di avere più timore di Eugenia che, mentalmente, potrebbe attrarre Massimiliano molto più di Vanessa. “Non ho bisogno di parlare delle altre, non ho bisogno di sminuire altre persone. Parla di te”, sbotta ancora Eugenia che non tollera l’atteggiamento di Federica.

