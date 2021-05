Eugenia Rigotti la scelta di Massimiliano Mollicone?/ Scoppia bomba a Uomini e donne!

Eugenia Rigotti è la scelta di Massimiliano Mollicone?

Eugenia Rigotti è la scelta di Massimiliano Mollicone a Uomini e donne? E’ arrivato il momento di chiedersi se la bella studentessa di Trento avrà davvero occasione di portare a casa il suo tronista strappandolo alla bella Vanessa oppure no visto che, come annunciato dalla produzione e dalla trasmissione, oggi pomeriggio andrà in onda la scelta. Cosa ne sarà quindi di questi mesi di corteggiamento e lacrime? Spazzate via visto che le anticipazioni rivelano che Eugenia non è la scelta di Massimiliano ma sentiremo ancora parlare di lei per via del gossip. Eugenia ha 21 anni, studia Giurisprudenza e viene da Trento, e in questi mesi ha corteggiatore il tronista fino a quando la settimana scorsa lui non ha deciso di scegliere chiudendo così la loro conoscenza. All’improvviso, però, tutti hanno notato la foto di lei con un altro ragazzo e con una didascalia che lasciava intendere che tra loro ci fosse del tenero.

Non c’è bisogno di dire che a quel punto è scoppiata la polemica da parte di chi accusava Eugenia Rigotti di aver sempre mentito a Uomini e donne e con Massimiliano Mollicone quando in realtà aveva un altro fuori dallo studio. A chiarire la questione ci ha pensato lei stessa, sempre via social, spiegando: “Sono molto dispiaciuta che ancora qualcuno getti discredito senza verificare. Mi dispiace inoltre che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma”. Alla fine Eugenia ha spiegato che si tratta del fidanzato di una sua amica e che lei non ha mai mentito in trasmissione invitando poi chi è interessato a sapere come sta di chiederglielo anziché insinuare.

