Eugenio Campagna/ Canta “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta (X Factor 2019)

Eugenio Campagna torna protagonista a X Factor 2019 con il suo inedito “Cornflakes” e “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta. Piovono polemiche per il caso Eugenio e Giordana nel daily di X Factor 2019: giunge anche il rimprovero di Sfera Ebbasta che sfodera un: “Non fare il bulletto”. Ma cosa è successo esattamente tra il cantante Eugenio Campagna e Giordana nel daily di X Factor 2019? Sembra che un fatto riportato da Sfera Ebbasta abbia acceso tensioni nel corso della quinta puntata del programma. Ma cosa è successo veramente? Ecco tutti i dettagli. Durante il quinto live di X Factor 2019, l’ombra giudicante di Sfera Ebbasta è caduta sull’inedito di Eugenio Campagna dal titolo Cornflakes, generando un piccolo appunto: durante il daily Sfera aveva preso nota del fatto che il concorrente Over avesse preannunciato l’imminente eliminazione di Giordana. Quest’affermazione ha infastidito il giudice e non poco, al punto da consigliare, con toni poco ironici, ad Eugenio di non comportarsi da leader con i concorrenti più piccoli, nella convinzione di essere il migliore e il più apprezzato dal pubblico. Sul momento Eugenio non coglie l’appunto e non controbatte. All’indomani della registrazione Sfera raggiunge il loft per le assegnazioni riguardanti il sesto live ed incontra Eugenio, il quale ne approfitta per chiarire con il giudice.

Eugenio Campagna Inedito “Cornflakes”, X Factor: le sue rimostranze

Eugenio Campagna a X Factor non esita a tirar fuori le sue rimostranze per le recenti polemiche. Più volte, nel confronto con Sfera Ebbasta, ha ribadito il tono ironico con il quale aveva detto quella frase a Giordana e sottolineato la bellezza del loro rapporto da grandi amici, quasi fratelli. In più, ha ricordato che Giordana ha una grande auto ironia e non è affatto permalosa, ed è proprio su queste certezze che Eugenio si è permesso di scherzare più volte. Conclude la sua discolpa aggiungendo che per Giordana vuole solo essere un fratello maggiore in questo percorso. Ma Sfera non demorde e replica in confessionale che i leader sono quelli che non scherzano con certi argomenti e non hanno bisogno di primeggiare neanche per gioco tra gli altri. Colora questo sfogo con un “Non fare il bulletto, dai supporto alla tua classe”. Alla luce di quanto accaduto, il pubblico si schiera visibilmente dalla parte di Eugenio, del resto non è un mistero che Sfera sia il giudice meno amato di questa edizione.

Eugenio Campagna al di sopra delle aspettative

Tralasciando gli attriti tra i due, che sembrano essere dissolti, resta il fatto che l’esibizione di Eugenio Campagna a X Factor non delude le aspettative di chi lo segue dall’inizio di questo percorso. Continua a sfoderare sul palco, come ha sempre fatto, performance vincenti e con l’inedito Cornklakes è riuscito ad ottenere ancora più consensi, rendendo felice la sua stessa Mara Maionchi che ha confermato le buone impressioni nutrite su di lui. Il cantautore romano ha dimostrato anche in quest’ultimo live di saper toccare il cuore della gente e di poter essere considerato uno dei cantautori in erba più apprezzati del momento. Con il singolo Cornflakes, integralmente scritto e curato da lui, debutta sul mercato discografico e punta alla conquista delle prossime due puntate, aggiudicandosi la finale e, perché no, anche il titolo di vincitore.

