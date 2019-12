Eugenio Campagna/ “Cornflakes mi ha salvato” (X Factor 2019)

Eugenio Campagna degli Over di X Factor 13 ha fatto discutere durante l’ultima puntata dei Live per via di una frase pronunciata dopo la sua terribile performance canora. “Sono stanco”, si è giustificato così Eugenio dopo che sul palco del sesto live di X Factor ha proposto una pessima cover di “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta. Tutti i giudici, compresa la sua giudice Mara Maionchi, hanno sottolineato le stecche prese dal cantante che a detta di molti si conferma il più supponente ed arrogante di questa edizione. A sottolinearlo anche Sfera Ebbasta che rivolgendosi ad Eugenio l’ha invitato a fare meno il bullo. Sta di fatto che subito dopo la performance canora è Malika Ayane la prima a prendere parola dicendo: “le hai sentite anche tu, vero, le stecche clamorose?. La spiegazione che mi sono data è che ti abbia inibito l’orchestra e che tu sei ufficialmente uno che canta meglio se stesso degli altri, perché hai un tuo contorno e sei stato bravo a costruirtelo”.

Eugenio Campagna si difende: “Meglio cantare bene se stessi, a questo punto”

La replica di Eugenio Campagna alla critica di Malika Ayane ha confermato il suo essere supponente: “meglio cantare bene se stessi, a questo punto”, ma la cantante lo fredda dicendo: “facciamo che io mi fermo dall’essere spietata e tu non cerchi giustificazioni”. Anche Samuel dei Subsonica critica la prova canora: “Eugenio tu sei uno dei destinati alla vittoria, però se fai ‘ste cose diventa difficile riuscirci. Quando fai te stesso, sei superiore, e puoi andare distante, quando fai gli altri un po’ meno”, ma anche in questo caso il cantante replica: “non è facile salire sul palco con contenuti falsi sugli schermi”. In realtà anche Mara Maionchi interviene e critica il suo “concorrente”: “sono sincera Eugenio: l’hai cantata male. Non so perché, ti ho sentito alle prove, tutto andava bene, era una bella canzone, che fosse di Calcutta o meno. La verità è che tu oggi purtroppo, non so se perché eri emozionato o teso, non sei stato al meglio”.

Eugenio Campagna di X Factor: “Sono Stanco”

Dopo la critica di Mara Maionchi, Eugenio Campagna fa un vero e proprio autogol cercando una scusa per giustificare la sua performance canora: “sono stanco”. Nemmeno il tempo di finire le parole, che il pubblico di X Factor 13 l’ha riempito di fischi mentre su Twitter tutti erano contro di lui. La sua uscita infelice, infatti, l’ha fatto immediatamente cadere all’ultimo posto della classifica. Dopo poco l’uscita infelice, il cantante ha cercato di giustificarsi dicendo: “la verità è che ho sbagliato e per colpa mia. La facevo tanto bene alle prove, però non stavo bene oggi. Quando dico sono stanco è per semplificare. Nel senso sto male, mi sento schiacciato da una pressione, un’ansia, uno stress notevole”. Nonostante sia stato confinato all’ultimo posto della classifica, Eugenio è riuscito a salvarsi e ad accedere alla prossima puntata dei Live di XF13: “il mio inedito mi ha salvato, mi ha dato la possibilità di essere quello che sono. Menomale che c’era una seconda manche con Cornflakes che ha fatto ricordare alla gente chi sono, e anche a me”.



