Eugenio Campagna, Inedito “Cornflakes”/ Il pubblico lo ama, basterà? (X Factor 2019)

Cronflakes, l’inedito di Eugenio Campagna alla ricerca di consensi

Eugenio Campagna è pronto a portare il suo inedito Cronflakes pezzo di cui firma musica e testo. Si tratta di uno dei personaggi principali di questa edizione di X Factor, il preferito del pubblico e probabile vincitore del talent show. Il cantautore sembra avere molta grinta, non a caso è stato scelto da Mara Maionchi. Nel corso dell’utlima esibizione e quindi puntata abbiamo certamente assistito ad un bravo cantante che ha messo in scena una bella canzone, con ottima presenza sul palco. Tuttavia, nonostante il pubblico a casa, non è possibile affermare che oggettivamente Eugenio abbia la voce più spettacolare. La dimostrazione effettiva che talvolta il carisma e una serie di caratteristiche annesse, sono altrettanto importanti e posso aiutare molto in questo mondo.

Eugenio Campagna, Over X Factor: il suo percorso

Nella crescita di Eugenio Campagna a X Factor quello che è emerso sicuramente a differenza forse di altri è la personalità, Eugenio sa di piacere e sa bene anche come sfruttare la sua energia e il suo entusiasmo per coinvolgere il pubblico. È molto affascinante ma al tempo stesso delicato e questo lo rende perfetto sul palco e non solo nel campo musicale. La cosa che turba però e che più volte è stata sottolineata da alcuni giudici come Malyka è che, nonostante la sua bravura effettiva, il ragazzo sembri quasi marciare su questa finta tonteria e su questa modalità molto easy di preparare i pezzi. Nel corso dei video visibili durante la settimana si è visto infatti che non si è impegnato altrettanto come i compagni che sanno di dover combattere contro i pregiudizi del pubblico per poter conquistare la finale.

Un giovane legato alle sue origini

Eugenio Campagna ha 28 anni ed è di Roma, un giovane legato alle origini, alla famiglia e alla sua nonna. Si è avvicinato molto giovane al mondo musicale, attraverso gli strumenti, in particolare la chitarra. Dopo ave partecipato a varie serate con delle band di Roma ha studiato. Il suo soprannome è Comete, tuttavia non ha mai raggiunto un certo successo con questo mondo musicale né partecipato ad altri talent. Clicca qui per il video.



