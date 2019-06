Eugenio Campari compagno Camila Raznovich/ E le figlie Viola e Sole: casa da sogno

Camila Raznovich è legata sentimentalmente all’architetto e compagno Eugenio Campari, da cui ha avuto le figlie Viola (nata il 12 luglio 2009) e Sole (nata il 16 aprile 2012). Eugenio è un architetto estraneo al mondo dello spettacolo: di lui non si sa molto, se non che – com’era prevedibile – ha progettato e arredato il posto in cui vivono. In un articolo di Dilei magazine, si legge un’accurata descrizione della casa, un ampio open space con cucina e sala da pranzo “particolarmente adatte alla convivialità e alle grandi cene con amici”. Degno di nota il lungo tavolo della sala da pranzo, in stile rustico con un tocco di moderno minimalismo dato dalle sedie in plastica trasparente. Tutti i contrasti risultano ben amalgamati, anche se si passa facilmente dall’industrial allo spirituale. Questo particolare (e inedito) design riassume i caratteri e le inclinazioni dei due che ci coabitano: lei molto sensibile e “ascetica”, lui più semplice e pragmatico.

Eugenio Campari, compagno di Camila Raznovich: le figlie Viola e Sole

Camila Raznovich è nata a Milano il 13 ottobre 1974 da genitori argentini di origini russo-ebraiche e italiane. Da giovane ha girato il mondo, ma il vero amore, Eugenio Campari, l’ha trovato proprio in Italia. I due si sono conosciuti al termine di un percorso, lo stesso che ha portato Camila a farsi notare e apprezzare come conduttrice televisiva. Dopo Mtv, il canale un tempo più in voga tra i giovani, è approdata a Rai 3 per sostituire Licia Colò al timone del Kilimangiaro. Ma il suo esordio in tv risale al 1992, quando partecipò al karaoke di Fiorello. In quell’occasione cantò We Are the World di Michael Jackson, e subito dopo venne chiamata a Mtv Italia per la sua prima, grande esperienza in televisione.

