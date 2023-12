Eugenio Colombo difende Greta Rossetti: “Troppe accuse, è meravigliosa”/ “Mirko? Ama ancora Perla”

Eugenio Colombo difende la sua ex Greta Rossetti dagli attacchi ricevuti per il suo ingresso al Grande Fratello 2023

Con l’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 nei panni di concorrente, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno vissuto un momento destabilizzante. Motivo per il quale Greta, già molto criticata dal web, è finita nel mirino di attacchi anche molto pesanti. Un atteggiamento contro il quale si è schierato Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne che con Greta ha avuto in passato una storia d’amore.

Interrogato su Instagram sull’ingresso dell’ex tentatrice al Grande Fratello 2023, Eugenio ha dichiarato: “Greta si farà conoscere per la bellissima persona che è. Sto leggendo tantissimi commenti senza senso e cattivi verso una persona splendida e sensibile… Vi assicuro che è meravigliosa e si merita ogni bene. Poi vedrete se mi sbaglio.”

Eugenio Colombo: “Ecco perché è finita tra me e Greta”

Eugenio Colombo si è poi espresso anche sul triangolo che coinvolge Greta, Mirko e Perla: “Penso che Mirko sia innamorato di Perla. – ha ammesso – Greta l’ha capito e da persona intelligente e delusa da alcuni atteggiamenti ha lasciato stare… Poi la vita è strana”. E a proposito di rotture, Eugenio ha poi parlato della fine della sua storia con Greta, spiegandone dunque i motivi: “Ci siamo lasciati perché purtroppo non stavo bene io in quel periodo. E per quanto è matura ha capito la situazione. Ha 25 anni ma di testa è molto più grande. Non è l’età all’anagrafe ma è il vissuto della propria vita che determina la persona. È proprio per questo che abbiamo un rapporto unico.” ha concluso.











