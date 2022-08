Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne si sono lasciati?/ Lei sbotta: “Ecco la verità”

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono lasciati? Il chiarimento

Cosa sta accadendo tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia? In questa estate scandita da gossip su rotture presunte o reali di coppie note della TV e dello spettacolo è finita anche quest’ultima, che ha trovato l’amore grazie a Uomini e Donne. Le voci su una crisi tra Eugenio e Francesca sono partite quando quest’ultima, rispondendo ad un fan che chiedeva dove fosse il suo compagno e padre dei suoi due figli Brando e Zeno, ha fatto intendere seccata che fosse sempre fuori per le sue serate da deejay.

Se questo ha fatto nascere i primi sospetti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha confermato le paure dei fan della coppia, scrivendo su Instagram: “Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. E presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese”.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia rompono il silenzio sulla presunta crisi

L’indiscrezione lanciata da Deianira è arrivata in poco tempo agli occhi di Francesca Del Taglia che ha subito voluto chiarire la situazione. Riprendendo la storia di Deianira, come riportato da Novella 2000, l’ex di Uomini e Donne ha smentito le voci di crisi con Eugenio: “Ad oggi, che io sappia, Eugenio non sta con nessun’altra e tantomeno ha preso un’altra casa… Io sono al mare con i bambini e lui a lavorare come fa da tutta l’estate… La vostra immaginazione ha dell’incredibile…”

La stessa domanda è stata poi posta su Instagram anche ad Eugenio, che come Francesca ha seccamente smentito il gossip scrivendo: “Ho talmente tante cose da fare che non ho tempo per pensare alle cavolate”. A chi infine gli ha chiesto quando tornasse a casa, ha risposto che lo farà domenica.

