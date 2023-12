Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ritorno di fiamma?/ L’ex di Uomini e Donne: “Ci siamo dati tutto ma…”

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, il ritorno di fiamma è possibile? Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Quella di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia è stata una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. La loro storia ha appassionati tantissimi telespettatori, che hanno poi continuato a seguirli sui social, dove sia Eugenio che Francesca hanno condiviso pezzi della loro vita insieme, come la nascita dei due figli Brando e Zeno.

L’idillio si è però spezzato circa un anno fa, quando alle voci di crisi e di presunti tradimenti è poi arrivata la conferma della loro rottura. Una vera e propria doccia fredda per i fan della coppia, molti dei quali ancora oggi sperano che i due possano riappacificarsi e tornare ad essere una coppia. È per questo che, quando Eugenio ha deciso di aprire una box di domande su Instagram, qualcuno gli ha chiesto se ad oggi sia possibile un ritorno di fiamma con la sua ex Francesca.

Eugenio Colombo: “Io e Francesca Del Taglia ci siamo dati tutto, ora strade diverse”

Decisa e negativa è stata però la risposta di Eugenio Colombo, che chiude ad ogni possibilità di ritorno con la madre dei suoi figli. “No ragazzi vi prego basta con questa cosa… – ha scritto l’ex tronista – Non c’è nessun riavvicinamento e non ci sarà… Lei ha la sua vita da un anno e mezzo e io la mia… Ci siamo dati tutto quello che potevamo. Abbiamo due meravigliosi bimbi ma abbiamo due strade diverse. Ci vogliamo bene e questo è l’importante.” I rapporti dunque rimangono buoni, ma per l’amore non c’è altra possibilità. D’altronde in questo anno e mezzo sia Francesca che Eugenio hanno avuto altre storie d’amore: lei con Federico Fiorentino, relazione poi finita qualche tempo fa; lui ha avuto flirt con Greta Rossetti, Guendalina Canessa e con l’ex Dama del Trono Over Pamela Barretta.











