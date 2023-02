Eugenio Colombo e Guendalina Canessa stanno insieme?/ Serata insieme e…

Eugenio Colombo e Guendalina Canessa, flirt in corso? L’indiscrezione

Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, si è di recente separato dalla sua compagna Francesca Del Taglia. Proprio lui è protagonista di un gossip che nelle ultime ore sta facendo il giro del web. Secondo la segnalazione giunta a Deianira Marzano, l’ex volto del dating show è stato avvistato insieme a Guendalina Canessa.

La soffiata dell’esperta di gossip mostra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa molto vicini durante una serata in Puglia, in cui l’ex tronista rivestiva il ruolo di dj e lei di special guest. Sui social lei ha palesato la sua presenza durante la serata e ha rivolto belle parole a Colombo: “L’uomo più giusto e umano del pianeta“. Lui, di contro, ha pubblicato una storia su Instagram dove si vedere chiaramente anche la Canessa. Che ci sia davvero una storia in corso tra i due? Infondo, entrambi risultano essere single; Guendalina ha rotto la relazione con Claudio Tommasini lo scorso anno, sarà solo una coincidenza?

Francesca Del Taglia come sono i rapporti con Eugenio Colombo: “Sempre peggio”

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si sono innamorati a Uomini e Donne, dando vita alla storia d’amore più amata del dating show. Una volta fuori dal programma, i due sono andati a convivere immediatamente e hanno dato alla luce due figli: Brando e Zeno. Dopo nove anni di amore, la loro storia è finita e non nel migliore dei modi; a confermarlo è la stessa ex corteggiatrice sui social.

Francesca Del Taglia rispondendo alle domande dei fan sui social, ha svelato come sono i rapporti con Eugenio Colombo attualmente: “I rapporti con il mio ex? Sempre peggio purtroppo” ha risposto piccata l’ex corteggiatrice. Un’utente, poi, le ha scritto: “Tu sembri serena, Eugenio invece è sempre pungente nei tuoi confronti, ma perchè?” l’imprenditrice replica: “Chiedetelo a lui”. La risposta netta della Del Taglia chiarisce che i rapporti con il suo ex sono ancora molto tesi.

