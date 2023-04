Eugenio Colombo, flirt con Erica Piamonte?/ Le coincidenze sui social

Eugenio Colombo: cosa è successo dopo la rottura con Francesca Del Taglia?

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono lasciati dopo nove anni insieme due figli, Brando e Zeno. Lo scorso anno la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato la fine della lunga relazione. Francesca Del Taglia ha pubblicato sui social una foto insieme a Federico Fiorentino, mentre a Eugenio Colombo sono state affibbiate diverse relazioni negli ultimi mesi, non sempre confermate. L’ultima, in ordine cronologico, è stata quella con Guendalina Canessa, ex gieffina.

Complice una serata in discoteca, si era parlato di flirt, commentato anche da Francesca Del Taglia: “Io non ho bisogno di dimostrare nulla, sono apposto con me stessa, il diavolo fa le pentole e non i coperchi…c’è chi ha la fortuna di essere uno che piace a tutti, di essere sempre protetto però prima o poi le cose vengono fuori ma si fanno anche delle gran figure di mer*a…”, aveva detto sui social mostrando uno scambio di messaggi tra lei e la Canessa.

Eugenio Colombo a cena con Erica Piamonte?

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare voci su una nuova relazione di Eugenio Colombo. L’ex tronista di Uomini e Donne starebbe frequentando Erica Piamonte, la commessa toscana che era stata eliminata nella finale del Grande Fratello 2019. Nei giorni scorsi gli utenti social più attenti hanno notato le affinità tra le loro stories su Instagram: entrambi hanno postato la foto della tavola imbandita in un ristorante di Firenze. Solo una coincidenza? Uscita dalla casa del Grande Fratello, Erica Piamonte aveva intrapreso una relazione con con Taylor Mega, finita pochi mesi dopo a causa di Giorgia Caldarulo, un ex volto di Uomini e Donne. Quando a novembre Taylor Mega è entrata al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa all’amica Giaele De Donà, Erica Piamonte su Instagram ha così commentato: “Per il momento sono in silenzio stampa. Sono esagerata? Sicuramente. Ma questo lo sappiamo. Essendo molto istintiva ho imparato nella vita a contare fino a dieci. Stasera sto contando parecchio, ma visto che mi conoscete sapete già quello che sto pensando”.

