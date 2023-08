Eugenio Colombo: “Greta Rossetti a Temptation Island? Sempre stata attratta dalla TV”/ “La nostra storia…”

Eugenio Colombo parla della sua ex Greta Rossetti dopo la sua avventura a Temptation Island 2023

Prima di incontrare Mirko Brunetti a Temptation Island 2023 ed innamorarsene, Greta Rossetti ha avuto un flirt con un volto noto di Uomini e Donne. Lui è Eugenio Colombo, ex tronista ed ex compagno di Francesca Del Taglia, dalla quale ha avuto due bambini. Eugenio ha parlato di questa relazione con Greta nel corso di un’intervista rilasciata a Di Più Tv, partendo col rivelare che la tentatrice in questione ha sempre avuto il pallino per la televisione.

“Lavora nell’azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. – ha detto Eugenio di Greta – Insomma è una sognatrice ma con i piedi ben piantati a terra.” Al tempo del loro incontro, scattò subito una forte intesa: “Tra noi c’era un’attrazione, una sintonia, è stato un bellissimo rapporto. – ha spiegato Colombo – Greta è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente.”

Eugenio Colombo su Greta Rossetti: “Lei e Mirko a Temptation? Spero che il loro amore possa crescere”

La storia tra Eugenio Colombo e Greta Rossetti si è conclusa quando l’ex tronista, appena uscito dalla lunga storia con Francesca Del Taglia, ha capito di non voler intraprendere una relazione seria. Eugenio e Greta hanno comunque mantenuto un rapporto di amicizia, tanto da seguire il suo percorso a Temptation Island. In merito Eugenio ha dichiarato: “Greta non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko, invece ha voluto aspettare che lasciasse Perla. Spero che con Mirko l’amore possa crescere, sono molto presi. Certo, un conto è viversi in tv, e un altro nella vita reale, è vero: ma è impossibile non rimanere colpiti da Greta.”

