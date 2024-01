Eugenio Colombo innamorato di Greta Rossetti?/ “Al Grande Fratello per riprendermela, mi manca”

Eugenio Colombo e il rapporto con Greta Rossetti

Eugenio Colombo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica Turchesando condotta da Turchese Baracchi, torna a parlare di Greta Rossetti e del rapporto che ha con lei. In passato, i due hanno avuto un flirt e si sono rivisti quando Greta aveva già cominciato una relazione con Mirko Brunetti. La concorrente del Grande Fratello ha più volte sottolineato di avere solo un rapporto di amicizia con Eugenio che, ai microfoni di Tuchese Baracchi, ha svelato ulteriori dettaglio del loro rapporto.

Valerio Aniballi, chi è l'ex marito di Carolina Benvenga/ La nuova vita dell'attrice dopo la rottura

“Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica. Ci sentivamo tutti i giorni. Purtroppo all’epoca ero in un momento di down determinato anche dalla fine della precedente relazione (quella con Francesca Del Taglia, ndr) e Greta, che è sensibilissima, lo ha capito. Non ero pronto”, le parole di Eugenio sulla storia vissuta con Greta.

Grande fratello 2024: urla sguaiate in Casa, dopo il ritiro di Beatrice Luzzi/ Intervengono Rosanna e Monia

Eugenio Colombo svela cosa prova oggi per Greta Rossetti

Eugenio Colombo non si nasconde e ammette che quella con Greta Rossetti va al di là dell’amicizia. “È un’amicizia ma va anche oltre, nel senso io e Greta ci capiamo con uno sguardo, io so quando Greta sta bene, lo sento dalla voce quando la sento al telefono, anche prima che entrasse ci siamo sempre sentiti. Ci siamo supportati. Difendevo la sua storia con Mirko perché li vedevo affiatati. Poi ho capito che sono troppo diversi. Greta ha bisogno di un uomo che le dia un po’ di leggerezza, la faccia sentire bambina”, dice Eugenio.

Stefano Miele soffre l'assenza di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ "Ho pensato a lei oggi perché..."

Di fronte alle parole di Turchese Baracchi che gli ha svelato che Greta, recentemente, in casa, avrebbe espresso il desiderio di tornare con lui, dice: “Allora vado a riprenderla, parto subito. Mi manca lei e mi manca tutto quello che eravamo. Se me la trovassi di fronte, l’abbraccerei fortissimo poi quello che succede…Adesso sono pronto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA