Eugenio Colombo, triangolo dopo Uomini e donne?/ “Con la Canessa non me l’aspettavo”

Eugenio Colombo, la nuova fidanzata é Guendalina Canessa? Spunta la “terza incomoda” post-addio a Francesca Del Taglia di Uomini e donne

Dopo la scelta a Uomini e donne, Francesca Dal Taglia, Eugenio Colombo torna al centro del gossip, nel mezzo di in un triangolo con Guendalina Canessa e Greta Rossetti. Con la fine del matrimonio durato 9 anni, dove sono nati due figli e che lo vedeva il dj vincolato alla storica scelta all’epilogo del trono classico condotto a Uomini e donne, Francesca Del Taglia , Eugenio Colombo fa parlare di sé per presunto un flirt con l’ex protagonista del Grande Fratello. Ebbene sì. Una serie di paparazzate, come quella che vede i due sospetti piccioncini vip complici e vicini nel mezzo di una serata in discoteca, sarebbero la prova provata del nuovo amore dell’ex tronista con Guendalina Canessa. Insomma, l’ex Barbie bionda del Grande Fratello 7 condotto da Alessia Marcuzzi sarebbe subentrata nel cuore del dj dagli occhi di ghiaccio e al posto della prescelta a Uomini e donne dalle curve giunoniche. Ma, intanto, spunta un curioso particolare che vedrebbe la nuova papabile liaison minacciata di fare capolinea sul nascere del gossip.

E il riferimento é alla ‘terza incomoda’ Greta Rossetti, una modella milanese che ora ammetterebbe di meritare la precedenza rispetto all’ex gieffina, per la menzione del nuovo amore del dj nella cronaca rosa. In breve lei dichiara di aver conosciuto in intimità Eugenio Colombo prima ancora che esplodesse il gossip della sospetta liaison amorosa tra i due volti TV Mediaset. Ma non solo. Tra una dichiarazione e l’altra, seppur ammettendo di non aver mai ufficializzato un fidanzamento con il bel dj, la modella sembrerebbe contestare a Eugenio una mancata trasparenza nei rapporti, che l’avrebbe illusa rispetto ad un possibile futuro di coppia. Quasi come a voler tacciare Colombo di aver alimentato il fuoco top secret di due relazioni parallele, la loro liaison e quella di lui e la Canessa. Tutte dichiarazioni che la “terza incomoda”, al centro del triangolo del momento con protagonista l’ex Uomini e donne, rilascia in uno sfogo via social, incalzata dalle domande degli utenti che si chiedono se ora ci si trovi di fronte al caso di un nuovo poliamore.

“Prima era un piacere leggere i vostri messaggi su Instagram. – fa sapere la fascinosa modella, in replica ai quesiti web-. In questi giorni, invece, sta diventando una tortura. Io sono una che odia parlare della vita privata qui sopra. Purtroppo, quando ti rapporti con delle persone che pubblicano pure quante volte vanno a fare la pipì, devi farlo per forza, perché te lo sei scelto tu. Allora, ad oggi nella mia vita non c’è nessuno. Non voglio sapere cose di terze, anzi quarte persone che per me non sono nulla. A oggi, perch* ieri lo erano, non sono nulla. A me delle frecciatine e delle cose che dicono non interessa niente. Per favore. L’unico motivo per cui faccio queste storie è per tutelarmi.”. Ma non é tutto.

Lo sfogo che registra Greta Rossetti sul triangolo preannunciato post-Francesca Del Taglia, di Eugenio Colombo con Guendalina Canessa, poi prosegue: “Chi dice che questa persona non si frequentava con nessuno non dice la verità. Io non voglio lanciare m**** contro nessuno, ma non è vero. Una frequentazione c’era, io parlo di frequentazione perché la persona che doveva stare al mio fianco, prima di essere pubblicata sul mio profilo o prima di fidanzarmici, deve essere valutata molto. Esco da una relazione importante di 4 anni. Dopo ho avuto solo frequentazioni. Non mi sono più fidanzata, io quando frequento una persona, tuttavia, mi dedico solo a lei. Frequentarsi per me non significa come fanno tanti fidanzarmi per poi fare i comodi miei. No, io mi frequento semplicemente perché devo conoscere quella persona, ma in quel momento della mia vita c’è comunque solo quella persona. Non ne frequento altre tre o quattro insieme. Tutte le supposizioni che avete fatto su di me sono vere, qualcosa c’è stato, ma ormai non c’è più.”.

Greta Rossetti si difende dalle accuse, sul triangolo

Se Greta Rossetti stia inscenando il ruolo di “terza incomoda“, per visibilità e consensi a fin di business? “No, ragazzi, non ho mai finto nulla nella mia vita -replica la modella alle accuse sul nascere-. C’era una persona fino a ieri- non mi sentivo ancora al punto di essere fidanzata, ma una persona molto importante c’era.”. E incalzata dal web, che le chiede inoltre un parere a caldo sulla tanto chiacchierata coppia Eugenio Colombo e Guendalina Canessa, Greta Rossetti replica cantando una strofa sibillina della fiction Rai del momento, Mare fuori 3: “Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for, c sta o mar for”. Insomma, sembra proprio che Greta non dia credibilità alla papabile nuova coppia vip, abbattendosi con la forza di un’onda del mare sul papabile nuovo amore vip che potrebbe presto spegnersi come un fuoco di paglia .











