Eugenio Gallavotti, ex marito Oriella Dorella/ “E’ uscito e non è più tornato..”

Oriella Dorella torna a Oggi è un altro giorno per parlare del suo ricordo e della sua amicizia con Carla Fracci ma in passato ha fatto lo stesso alzando il velo sulla sua vita privata e, soprattutto, sulla fine del suo matrimonio con Eugenio Gallavoti. Questo è il nome del suo ex marito, giornalista che ha diretto Elle e che ha lavorato per il settimanale Oggi. A quanto racconta l’ex ballerina sembra che il loro matrimonio fosse bello e sincero e che i due fossero legati da una grande complicità. Molto spesso si sono ritrovati a combattere fianco a fianco proprio per via del fatto che avrebbero voluto dei figli che, però, non sono mai arrivati, fino a quando non hanno deciso di intraprendere la via dell’adozione. Nella loro vita sono arrivati Marcos e Moises ma a quel punto Eugenio Gallavoti sarebbe sparito nel nulla.

ORIELLA DORELLA/ “Carla Fracci straordinaria, la più grande Giselle di tutti i tempi”

Eugenio Gallavotti, ex marito Oriella Dorella, perché si sono lasciati?

Lei stessa ha raccontato: “Sognavo una bella famiglia, perché non l’ho mai avuta. Ho conosciuto una persona con cui abbiamo adottato due bambini, eravamo complici. Una mattina non c’era più, non dico altro. Lui è uscito un attimo, e non è più tornato. E questo mi è dispiaciuto”. Non conosciamo la versione di Eugenio Gallavoti che non ha mai detto la sua a riguardo ma quello che è certo è che nella sua vita ha poi trovato un’altra donna, Silvia, con la quale è andato avanti tanto da avere un figlio, Giorgio. Sicuramente oggi Oriella Dorella non parlerà di lui per via della morte di Carla Fracci ma mai dire mai.

