EUGENIO GAUDIO RINUNCIA A INCARICO COMMISSARIO/ “Motivi personali”: caos in Calabria

Eugenio Gaudio rinuncia all’incarico di commissario alla sanità calabrese. Si aggiunge dunque un nuovo capitolo alla saga scoppiata dopo le dimissioni del commissario Saverio Cotticelli, costretto al passo indietro dopo un’intervista a Titolo V in cui aveva confessato di aver appreso sul momento di essere lui l’incaricato a realizzare il piano anti-Covid per la Regione Calabria. Il governo aveva poi nominato Giuseppe Zuccatelli, ma anche in questo caso un’intervista in cui il dirigente si rendeva responsabile di affermazioni negazioniste o riduzioniste sul pericolo coronavirus (“Per contagiarsi serve un bacio in bocca di 15 minuti” e “le mascherine fanno male“), aveva portato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad intervenire per placare le polemiche suscitate dalla nomina e a chiedere le repentine dimissioni di Zuccatelli.

GAUDIO A “REPUBBLICA”: “LASCIO PER MOTIVI PERSONALI”

La conferma piena arriva in un secondo momento con una intervista a Repubblica.it: «Motivi personali e familiari me lo impediscono», spiega il nominato giusto ieri dal Governo per dirigere la Sanità della Calabria. «Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare», spiega ancora Eugenio Gaudio ribadendo come l’importanza della famiglia sia un valore superiore a quello pur importante del lavoro. Davanti alle possibili implicazioni “penali” che hanno tenuto Gaudio già ieri sulle cronache nazionali (per le indagini sui presunti concorsi truccati a Catania, ndr), l’ex commissario per un giorno si toglie qualche sassolino «Sono sempre colpito dall’imbarbarimento della politica. Le do una notizia in proposito: il procuratore di Catania ha appena fatto sapere al mio avvocato che è andato a depositare la richiesta di archiviazione per il mio presunto abuso di ufficio». Non c’entra dunque neanche la presa di distanza di Gino Strada lanciata ieri dopo la nomina ufficiale di Gaudio a commissario calabrese, «non sono quelli i problemi, ho passato tutto il mandato in Sapienza a trovare coinvolgimenti, mediare. La scelta è mia, non posso fare il commissario della Sanità in Calabria». (a cura di Niccolò Magnani)

EUGENIO GAUDIO RINUNCIA: COMMISSARIO SANITA’ CALABRIA

In questa vicenda dai continui capovolgimenti di fronte si era poi arrivati alla nomina di Eugenio Gaudio, fino a pochi giorni fa rettore dell’Università La Sapienza di Roma. In un primo momento aveva preso piede l’ipotesi che l’ex “Magnifico” dell’ateneo capitolino si mettesse alla guida della sanità calabrese in tandem con Gino Strada, ma nella serata di ieri era stato il fondatore di Emergency a dichiarare allo stesso tempo che pur permanendo la sua disponibilità, l’ipotesi semplicemente non esisteva. Adesso il passo indietro di Gaudio, da interpretare alla luce delle pesanti accuse piovutegli addosso nella serata di ieri per il suo ruolo di indagato dalla procura di Catania nell’ambito di un’inchiesta sui concorsi truccati all’università. Gaudio, descritto come “seccatissimo” per il trattamento ricevuto dai media, avrebbe telefonato al ministro Speranza comunicando così la sua rinuncia. Quale sarà la prossima mossa del governo? “Pieni poteri” a Gino Strada per uscire dall’impasse?



