Eugenio Grimaldi, chi è il fidanzato di Francesca Chillemi e carriera

Francesca Chillemi oggi pomeriggio è tra le ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda su Rai 1 con Caterina Balivo. L’attrice, che è tra le protagoniste di Che Dio ci aiuti 8 in onda in queste settimane sulla prima rete Rai, sta vivendo un periodo decisamente positivo nella sua vita; non solo il successo professionale, con il personaggio di Suor Azzurra che dà anni fa breccia nel cuore dei telespettatori, ma anche l’amore ritrovato al fianco dell’attuale fidanzato Eugenio Grimaldi.

Dopo importanti relazioni del passato, compreso il lungo fidanzamento con l’imprenditore Stefano Rosso con il quale ha avuto la figlia Rania nel 2016, l’attrice è ora sentimentalmente legata a colui che, ormai dallo scorso anno, si presenta come il suo nuovo fidanzato. Eugenio Grimaldi è un imprenditore, figlio dell’armatore Emanuele Grimaldi ed erede dell’omonima compagnia di navigazione dedicata al trasporto marittimo. 38 anni e di origini napoletane, Eugenio è laureato in Economia e Commercio e lavora come Executive Manager presso la Grimaldi Group. Inoltre, è un grandissimo appassionato di equitazione e spesso si cimenta in gare a livello internazionale.

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi: dai primi gossip all’amore oggi

Francesca Chillemi e il fidanzato Eugenio Grimaldi non hanno mai realmente ufficializzato la loro storia d’amore; i primi gossip ed indiscrezioni sulla coppia sono emersi la scorsa estate, quando il settimanale Oggi li ha paparazzati in dolce compagnia a bordo di uno yacht a Capri, immersi nella bellezza del mare tra momenti complici, amore e relax. Negli ultimi mesi si è poi parlato di una presunta crisi in corso, smentita però da uno scoop di Chi di poche settimane fa.

Il settimanale ha infatti pizzicato la coppia insieme subito dopo lo spettacolo teatrale Il Giocattolaio, che ha visto Francesca Chillemi impegnata in scena a Roma; in quell’occasione, dopo l’impegno professionale, l’attrice e il fidanzato sono andati a cena al ristorante ed è scoccato anche un appassionato bacio. Tutto lascia dunque intendere che l’amore di coppia stia procedendo a gonfie vele e che nella vita della Chillemi sia tornato a risplendere l’amore.

