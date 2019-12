EUGENIO IN VIA DI GIOIA/ Il significato del brano ‘Tsunami’ (L’Anno che Verrà)

Tra gli ospiti canori de L’Anno che Verrà, programma che anche quest’anno sarà condotto da Amadeus, vi saranno gli Eugenio in Via Di Gioia. Superando brillantemente le fasi di selezione di Sanremo Giovani, le quali hanno preso il via qualche mese fa e si sono concluse con la serata finale organizzata prima delle feste natalizie, gli Eugenio in Via Di Gioia hanno conquistato il nullaosta per la rassegna senior riscuotendo ampi riscontri tra pubblico e giuria con la loro ultima fatica intitolata Tsunami. Un curioso precedente deriva dal fatto che l’ultima band torinese ad aver calcato il prestigioso palco sanremese è stata quella dei Subsonica, nei primi anni 2000. Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici hanno tuttavia attirato a sé le luci della ribalta anche in un’altra rinomata rassegna canora italiana, il Concerto del Primo Maggio. Tra la platea romana, i quattro hanno tuttavia intonato le melodie dei loro brani più famosi, tra i quali La Punta dell’Iceberg e Altrove.

La carriera degli Eugenio in Via Di Gioia

Nati nell’ormai lontano 2012, gli Eugenio in Via Di Gioia stanno man mano accrescendo la loro fama. Il loro primo album, pubblicato un paio di anni più tardi, assume la denominazione di uno dei quattro componenti della band, Lorenzo Federici. Il successo, sia tra gli ascoltatori che tra la critica, è stato quasi immediato, tant’è che da quest’ultima hanno ricevuto il tanto prestigioso quanto ambito Premio Buscaglione. La celebrità di cui attualmente godono è frutto di concerti dal vivo sempre più numerosi. Sono oltre 100 le serate che li hanno finora visti protagonisti. Vero e proprio trampolino di lancio di un percorso artistico relativamente breve ma finora tutt’altro che avaro di soddisfazioni è in singolo Argh!, il quale diventerà successivamente un videoclip. Le performance convinceranno a tal punto da valere loro anche il primo posto nella speciale classifica Keepon, per la sezione ‘rivelazioni live’.

Il significato di Tsunami degli Eugenio in Via Di Gioia

Tangibile dimostrazione di un blasone che sta gradualmente ma costantemente avvolgendo il gruppo torinese vi è la recente esibizione ad Italiasì!, programma televisivo di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Anche qui, analogamente alla finale di Sanremo Giovani, gli Eugenio in Via di Gioia deliziano il pubblico a casa e in studio con il brano Tsunami. Le parole della canzone rimandano a un mondo nel quale, mentre tutto si accinge a sprofondare miseramente, la mente umana fa finta di nulla, quasi divertendosi con sé stessa. Tra i particolari visivi dell’esibizione spicca il look dei quattro, e in particolar modo quello di chi canta. Mentre gli altri tre componenti sono interamente vestiti di scuro, la voce di Tsunami opta per un arancione fresco che richiama immediatamente un sound giovanile, ricco di contenuti e di spunti.



