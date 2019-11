Eugenio in Via di Gioia/ Tsunami sconvolgerà Sanremo Giovani 2019? (Italia Sì)

Eugenio in Via di Gioia, band che gareggia a Sanremo Giovani 2019 con Tsunami pronta a sconvolgere il pubblico di Italia Sì. Si è formata a Torino nel 2012 ed è composta da Eugenio Cesaro alla voce e composizione, Emanuele Via tastiere e piano, Paolo Di Gioia batteria e percussioni, Lorenzo Federici basso elettrico e acustico. Il nome del gruppo ha origine dai nomi e cognomi dei suoi componenti, ad eccezione di Lorenzo Federici, che ha invece dato il nome al loro primo album, che si intitola proprio Lorenzo Federici, uscito nel 2014. Nascono tutti come artisti di strada, hanno suonato liscio, swing, fino a dedicarsi al nu-folk, con sonorità stile cantautoriale italiano, folk, classiche ed elettroniche. Con il primo disco vincono il Premio della Critica durante il premio Buscaglione. Partecipano poi alla compilation Sotto il sole di Fred, con Brunori, Dente e altri artisti. Ottengono diversi altri premi, lanciano un loro singolo, Pam, tramite il videogioco Pamman, ottenendo un grande successo per l’esperimento unico in Italia, e il video ottiene più di 120 mila visualizzazioni. Il loro brano Altrove, pubblicato nel 2018, ottiene più di un milione di ascolti su Spotify. Suonano tre delle loro canzoni durante il Concertone del primo Maggio a Roma. Hanno all’attivo tre album studio. Clicca qui per il brano.

Eugenio in Via di Gioia, Italia Sì: un sound ironico e frizzante

È un sound ironico quello di Eugenio in Via di Gioia e potremmo notarlo a Italia Sì quando verrà fuori il modo di fare musica frizzante, pieno di modulazioni musicali e anche testuali. Parla di un mondo dove tutto sta sprofondando, ma si fa finta di niente, si fa finta di divertirsi, si finge anche con se stessi. “Siamo le nostre vite nei corpi degli altri” recita la canzone, si vive in un marasma dove niente è chiaro, niente è quel che sembra. E lo tsunami intanto ci fa sprofondare e noi pensiamo solo a ballare. E si rimane soli, il mondo prende una direzione e noi, inconsapevoli, restiamo indietro. La musica è a tratti dance, ed è ricca di modulazioni della musica sperimentale, di effetti elettronici, elementi pop, con melodie che creano atmosfere cupe, epiche, suggestive.

