Nel giorno del suo 84esimo compleanno, Mina si prepara a festeggiare questo nuovo traguardo della sua vita insieme al marito Eugenio Quaini. La celebre cantante, che dagli anni ’70 si è allontanata dai riflettori, ha fatto della riservatezza la caratteristica principale della sua vita, così come quella della coppia. Il marito, che non è un uomo dello spettacolo, è infatti un uomo molto riservato, che finora è sempre rimasto lontano dai riflettori. È infatti disponibile sul web solo qualche scatto rubato alla coppia da qualche paparazzo.

Eugenio Quaini e Mina si incontrano alla fine degli anni ’70, ma il loro non è un primo incontro. È un periodo particolare per la cantante, che proprio in quegli anni annuncia il suo ritiro dalle scene. Ed è proprio in quel momento che la sua strada incrocia quella di Eugenio, che è un vecchio amico della stella italiana. I due iniziano a uscire insieme ed è questa frequentazione che fa scoccare tra loro la scintilla.

Eugenio Quaini, come dicevamo, non è un uomo che lavora nel mondo dello spettacolo, bensì un cardiochirurgo cremonese, un professionista che con il mondo patinato, fino a quel momento anche di Mina, c’entra ben poco. Eppure, tra loro nasce un’affinità e un sentimento che mai la cantante aveva provato prima di quel momento, nonostante le passioni non siano mancate nella sua vita. Mina e Eugenio Quaini stanno infatti insieme ancora oggi e vivono a Lugano, dove si sono poi sposati in grandissimo segreto dopo molti anni insieme. Era, infatti, il 2006 quando è arrivata la notizia delle loro nozze, ovviamente celebrate lontane dai riflettori. D’altronde, la scelta di ritirarsi ad una vita tranquilla è stata poi condivisa da entrambi.