Non solo musica, la celebre Mina ha avuto nel corso della sua vita anche la fortuna di costruire una famiglia felice nel corso del tempo. L’artista ha sposato nel 2006 tramite un matrimonio tenuto segreto fino all’ultimo Eugenio Quaini, un chirurgo di fama internazionale con il quale ha trovato l’amore. Una grande storia d’amore durata oltre 25 anni prima del sì effettivo all’altare, comunicato tra le pagine di Vanity Fair qualche giorno dopo. Eugenio si sarebbe laureto nel 1974 in Medicina e chirurgia a Milano, prima di iniziare a praticare effettivamente la professione, oggi è un chirurgo di grande esperienza e molto apprezzato in tutto il mondo. A livello personale non si hanno molte informazioni riguardo Eugenio, che ha sempre preferito tenersi lontano dai riflettori e non darsi in pasto al mondo dello spettacolo, mantenendo il riserbo.

Prima del matrimonio felice con Eugenio Quaini, Mina ha avuto altre due storie molto importanti, un matrimonio con Virgilio Crocco, papà della figlia Benedetta, poi la storia con Corrado Pani, dalla loro relazione è nato il figlio Massimiliano.

Mina e il marito Eugenio Quaini: una scelta per tenere i riflettori lontani

Nel corso degli anni Mina, dopo la scelta di stare lontana dallo spettacolo, ha compreso quanto fosse stata saggia la scelta su finire degli anni ’70. La sua volontà di dire addio al mondo della tv è stata ripagata anche dal punto di vista della protezione familiare, visto che eccezion fatta per il figlio Massimiliano Pani, gli altri membri della famiglia hanno sempre preferito restare lontani dalle scene.

Una decisione funzionale che ha pagato, anche per questo non sono molte le informazioni personali riguardo Eugenio Quaini, con il quale la cantante ha costruito un fortunato legame, poi sfociato in matrimonio con il passare del tempo.