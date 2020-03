EUGENIO QUAINI, MARITO MINA/ Chi è il cardiochirurgo al suo fianco da più di 40 anni

Eugenio Quaini, cremonese classe 1947, è il cardiochirurgo che ha rubato il cuore a Mina. I due sono convolati a nozze nel 2006, in una cerimonia segretissima a Lugano, in Svizzera, città dove la cantante risiede da anni. Secondo la legge elvetica, Mina non fa più “Mazzini” di cognome, ma “Quaini”, lo stesso dell’uomo con cui ha condiviso oltre 40 anni di vita. La notizia del loro matrimonio è arrivata pochi giorni dopo l’avvenimento effettivo. È stata la stessa Mina a dare l’annuncio di essersi sposata, regalando poche righe (scritte peraltro di suo pugno) al settimanale Vanity Fair. Gianni Ronco, disegnatore, si è poi preso la briga di ritrarla in abito da sposa con tanto di fiori d’arancio in mano. Solo una vignetta; niente servizio fotografico e nessuno scoop da migliaia di euro.

Chi è Eugenio Quaini, marito di Mina

Come già accennato, Eugenio Quaini è il rinomato cardiochirurgo marito di Mina. Nel 1974, all’età di 27 anni, ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, per poi specializzarsi prima in Chirurgia Generale e poi in Cardioangiochirurgia (questa volta presso l’Università di Torino). Successivamente si è diviso tra Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti per acquisire ulteriori competenze in ambito di studio e lavorativo. Nel 1989 ha finalmente conseguito l’idoneità al ruolo di primario in cardiochirurgia. Quaini è altresì attivo nella ricerca e nella consulenza ad aziende che si occupano di strumentazione per la cardiochirurgia mini-invasiva, e dal 2014 al 2015 è stato scelto come tutor del master di II livello Innovation in cardiac surgery: advances in minimally invasive therapeutics della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa.

Eugenio Quaini, un uomo riservato

A suo riguardo, il collega molisano Nicola Intrevado dice che è un uomo metodico e al tempo stesso versatile, capace di intrattenere conversazioni sui temi più svariati. Tuttavia, non abbiamo prova di quanto testimonia il dottore: Eugenio Quaini, infatti, è sempre stato lontano dai riflettori mediatici. Per riservatezza lo batte solo Mina, sua moglie, di cui di fatto non si hanno notizie da tempo. Quanto al suo passato, Mina è stata sposata con il giornalista Virgilio Crocco, padre della sua secondogenita Benedetta. L’uomo è tragicamente scomparso in un incidente d’auto nel 1973, lasciandola vedova. Prima di conoscere Crocco, Mina ha intrattenuto una relazione scandalo con Corrado Pani, che nei primi anni Sessanta l’ha resa madre di Massimiliano.



