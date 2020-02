Eugenio Quaini, marito Mina/ Il cardiologo ha fatto innamorare alla tigre di Cremona

Eugenio Quaini riuscirà a convincere Mina di sperare nell’amore per la quarta volta diventando suo marito. Dopo aver divorziato dal primo marito Virgilio Crocco, la cantante lascerà trascorrere diversi anni prima di ritornare di nuovo all’altare. Questa volta al fianco del cardiologo Quaini, con cui conviveva già da 28 anni e nato nella sua stessa città, Cremona. Decideranno di vivere però a Lugano, anche perchè Mina ha già scelto di rinunciare alla cittadinanza italiana e di vedere nella Svizzera il suo futuro. Riservato come la consorte, anche di Quaini si sanno davvero pochissime cose. Le uniche sono legate al suo curriculum, agli anni trascorsi in Medicina e a perfezionarsi in Chirurgia. Sappiamo però che ha sette anni in meno rispetto alla Tigre di Cremona e che si è laureato a soli 27 anni. Ha continuato gli studi in Chirurgia Generale, specializzandosi nel ’79, e poi in Cardioangiochirurgia nell’82. Sette anni più tardi, Quaini è diventato Primario di Cardiochirurgia.

Eugenio Quaini, marito Mina: una crisi passata

Si sono ormai spente le voci di corridoio che volevano Eugenio Quaini e la moglie Mina in crisi. Due anni fa infatti i giornali di gossip hanno iniziato a parlare della possibile frattura in arrivo fra il cardiologo e la celebre cantante, grazie ad uno scoop lanciato da Novella 2000 e finito poi al centro dell’interesse pubblico. Voci che hanno iniziato a circolare da Lugano, dove la coppia vive ormai da tantissimi anni, e che parlavano di una difficoltà pesante nel poter portare avanti il rapporto. Oggi, sabato 22 febbraio 2020, Mina sarà uno dei protagonisti che Una storia da cantare analizzerà all’interno della sua puntata, in onda su Rai 1. Finirà sotto i riflettori anche la sua vita privata? Ormai decisa a rimanere lontana dalle telecamere e dalla stampa, la cantante non concede più interviste da tempo. E’ il primogenito Massimiliano Pani a parlare per lei, ma solo per quanto riguarda la musica. Gli ammiratori che invece vorrebbero sapere qualcosa di più sul suo matrimonio sui Quaini sono destinati a rimanere a bocca asciutta.

