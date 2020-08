Eugenio Quaini, marito Mina/ Una splendida storia d’amore lontana dal gossip

Di Eugenio Quaini si sa davvero molto poco, anche se gli italiani lo conoscono in quanto compagno di vita di Mina. A oltre 30 anni di distanza dal loro primo incontro, la coppia continua a vivere quel folle amore che li ha spinti a convolare a nozze. Un uomo preciso Quaini, un chirurgo che sa il fatto suo e che conosce ogni aspetto tecnico, date e luoghi compresi, di qualsiasi argomento. Delle sue nozze con Mina invece non si è saputo nulla fino a che la stessa artista non ha deciso di rendere pubblica la notizia. Un matrimonio super segreto celebrato a Lugano, in quella Svizzera in cui Mina si è ritirata da tempo con tutta la famiglia.

Negli anni, Mina e Quaini sono stati paparazzati in diverse occasioni, al mare o comunque in vacanza insieme. Scatti rubati e molto rari, per una coppia che ha sempre preferito stare lontana da qualsiasi tipo di riflettore. Anche del chirurgo lavoro del chirurgo poi abbiamo davvero poche informazioni: è nato a Cremona nel ’47, ha studiato a Milano e si è specializzato in Chirurgia Generale e Cardiochirurgia. Negli anni poi ha intrapreso diverse strade, dall’insegnamento di Medicina presso diverse Facoltà fino al lavoro di consulente e ricercatore.

Eugenio Quaini, marito Mina, si stanno lasciando?

In crisi o no, l’amore fra Eugenio Quaini e Mina dura da quasi 40 anni. I gossip sulla possibile rottura in arrivo sono emersi già l’anno scorso, ma nessuna delle indiscrezioni è mai stata confermata dai due interessati. In particolare è stata Novella 2000 a parlare della possibilità che fra il chirurgo e la cantante ci fosse della maretta, cosa che sarebbe avvenuta anche in passato. Anche se marito e moglie poi avrebbero trovato un punto d’accordo per riprendere le fila del loro amore. Oggi, giovedì 6 agosto 2020, Rai 3 trasmetterà invece in replica In arte Mina nella sua prima serata. Le luci si accenderanno su vita privata e carriera della nota cantante, ma le sue nozze con Quaini potrebbero non essere contemplate.

Per l’artista tra l’altro si è trattato del secondo matrimonio, a distanza di tanti anni dalla fine della sua unione con Virgilio Crocco e dalla morte del giornalista. Secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, sembra tra l’altro che il chirurgo e la cantante siano in sintonia sotto diversi punti di vista. Come per esempio la decisione di tenersi alla larga dalla mondanità, tanto da inviare il maggiordomo Massimo al bar Magenta di Brescia per ordinare il caffè. “Aveva un debole per la crostata di marasca: gliela portavamo anche a Cremona”, ha detto Paolo Soldi, rivelando di aver fatto ‘l’errore’ di chiedere l’autografo a Mina. Lei, come di consueto, lo avrebbe fulminato con il suo solito fare gentile e con un semplice sguardo, offuscato solo dai suoi immortali occhiali neri.

