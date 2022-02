Eunice, tempesta colpisce l’Italia: traghetti in difficoltà/ Due feriti nel Nord

Dopo aver colpito duramente il Nord Europa – decine di morti e di feriti, nonché danni ingenti dal Regno Unito alla Francia – Eunice punta dritto verso l’Italia. Il nostro Paese, infatti, dovrà fare i conti con la “coda” della tempesta e nelle scorse ore sono stati registrati i primi danni e le prime difficoltà.

Forti venti, fino alla burrasca, e mari ingrossati: queste le principali minacce portate da Eunice, che sta virando verso su, puntando sull’Egeo. Secondo quanto riportato dai colleghi dell’Ansa, sono stati registrati due feriti: a Soncino (Cremona) un agricoltore 70enne è rimasto schiacciato da un’impalcatura nella cascina di sua proprietà, mentre a Candiolo (Torino) una 40enne è stata travolta dal cancello d’ingresso dell’azienda “Grandi Legnami”.

Eunice, tempesta colpisce l’Italia: traghetti in difficoltà

Le raffiche di burrasca provocate da Eunice sfiorano i 70-90 chilometri orari e in diverse regioni sono scattate le allerte: codice arancione in Toscana e codice giallo in Friuli Venezia Giulia, senza dimenticare gli avvisi emanati Veneto, Molise e Sardegna. In quest’ultima regione, in particolare, sono state annotate difficoltà per i traghetti: questa mattina sono saltate le corse da Santa Teresa Gallura a Bonifacio, in Corsica, mentre il traghetto Janas della Tirrenia, in servizio sulla Genova-Porto Torres, è invece stato dirottato al porto di Olbia. Non è tutto: come spiega il Corriere, a causa delle cattive condizioni del mare, è stato necessario annullare due traghetti della linea Napoli-Palermo gestiti dalla Grandi Navi Veloci. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione italiana legata ad Eunice: ilmeteo.it spiega che la giornata di domani, martedì 22 febbraio, risulterà ancora instabile al Sud, mentre da mercoledì è atteso un definitivo miglioramento su tutto il Paese grazie all’ennesima espansione di un campo anticiclonico.

