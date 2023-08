Euphoria, cos’è?/ Trama e personaggi della scandalosa serie tv con Zendaya e Angus Cloud

Euphoria, cos’è: la trama della serie tv

Euphoria è una serie tv targata HBO che va in onda in Italia su Sky dal 2019. Composta da due stagioni (una terza è in produzione), il teen drama creato da Sam Levinson è basato sul format israeliano Oforia. Al centro della trama ci sono le vicende di un gruppo di adolescenti alla ricerca della propria identità, tra storie di amore, amicizie, ma anche sesso e droga. La protagonista è Rue, interpretata dalla star Zendaya, una diciassettenne tossicodipendente che cerca di uscire dal tunnel della sua dipendenza, ma inevitabilmente finisce per caderne vittima: non può vivere senza far uso di droghe, che usa come un modo per sentirsi “viva”. Rue è la voce narrante della serie tv e, attraverso di lei, scopriamo le storie di altri suoi coetanei che cercano tutti la stessa cosa: quell’euforia, quell’estasi che possa farli evadere dalla realtà.

Euphoria ha ricevuto il plauso della critica internazionale che ne ha lodato la sceneggiatura, i personaggi, e i suoi attori. In particolare Zendaya, attrice e cantante 26enne, che ha vinto due Emmy Awards diventando l’attrice donna più giovane a ottenere quel premio nella categoria di Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica. Oltre ale numerose recensioni positive, Euphoria ha ricevuto anche molteplici critiche per via dell’uso frequente di contenuti espliciti come scene di nudo e sessualità.

Euphoria, i personaggi della serie tv con Zendaya

In Euphoria, attorno a Rue, che è la protagonista di Zendaya, ruotano numerosi altri personaggi. A cominciare da Jules Vaughn (Hunter Schafer), nuova arrivata a scuola che inizialmente stringe una forte amicizia con Rue. Col passar del tempo il loro rapporto si evolve fino a diventare un’intensa ma tormentata storia d’amore. Lexi Howard (Maude Apatow) è l’amica d’infanzia di Rue, nonché sorella minore di Cassie (Sydney Sweeney). Lexi è una ragazza creativa, Cassie è invece avvenente, ma con un passato che continua a influenzare il suo presente e ciò non fa altro che farla continuamente cadere in relazioni sbagliate. Rue diventa amica di Fez “Fezco” O’Neill (Angus Cloud, deceduto a soli 25 anni il 31 luglio 2023), uno spacciatore locale di droga che le fornisce spesso sostanze stupefacenti.

Jacob Elordi è Nate Jacobs, ragazzo più popolare del liceo e quarterback della squadra di football. Ha dei problemi di gestione della rabbia, che non sono altro che sue insicurezze sessuali. Ciò è evidente nel suo rapporto tossico con Maddy Perez (Alexa Demie), una cheerleader sicura di sé. Nel cast di Euphoria c’è anche Eric Dane nei panni dell’oscuro Cal Jacobs, padre di Nate, che nasconde diversi segreti alla sua famiglia. Infine c’è Kat (Barbie Ferreira), un’adolescente che inizia ad esplorare la sua sessualità in relazione al suo corpo.











