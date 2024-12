È già un grandissimo successo la primissima edizione del Concerto di Capodanno organizzato da EUR spa presso la splendida cornice della Nuvola di Fuksas a Roma e che è destinato a diventare un appuntamento fisso annuale per accogliere l’anno nuovo attraverso la musica dei grandi compositori cinematografici italiani: il concerto – organizzato già da diverse settimane – nell’arco di pochissime ore ha fatto soldout, forte anche della scelta (certamente vincente) di EUR spa di renderlo completamente gratuito ed aperto a tutti i curiosi desiderosi di celebrare il primo giorno del 2025 in una location unica nel suo genere.

Denis Bergamini, indagato cugino dell'ex fidanzata: concorso in omicidio/ "Isabella Internò non agì da sola"

L’evento di EUR spa – intitolato evocativamente ‘Il concerto di Capodanno di Roma. La Nuvola in musica‘ – si terrà il prossimo primo di gennaio alle ore 19 in punto, ma allo stato attuale non è più possibile prenotarsi un posto gratuito in sala dato che la disponibilità sono state completamente raggiunge subito dopo l’apertura delle prenotazioni; ma la buona notizia è che ci si potrà sempre preparare per cercare di accaparrarsi un posto per il prossimo anno.

Incendio nei pressi di Villa Borghese a Roma/ Video: chiuse le stazioni Spagna e Flaminio della Metro A

Gasberra (EUR spa): “Il concerto di Capodanno diventerà un appuntamento fisso per i prossimi anni”

Ad intrattenere il pubblico durante il Concerto di Capodanno di EUR spa ci sarà la magistrale Grand’Orchestra con i suoi settantadue musicisti e dieci cantanti diretti dall’apprezzato – anche all’estero – maestro Gerardo Di Lella: il programma prevede alcuni dei grandi classici musicali del cinema italiano apprezzatissimi anche nel resto del mondo firmati da autori del calibro di Ennio Morricone, Nino Rota ed Armando Trovajoli.

“Per la prima volta – ha spiegato Enrico Gasberra, presidente di EUR spa che ha fortemente voluto l’evento – la Nuvola ospiterà un concerto gratuito” con il quale verrà accolto “insieme alla Città l’arrivo del nuovo anno” in una sorta di vero e proprio “augurio di buon anno” da parte dell’amministratore delegato del gruppo Claudio Carserà che “vogliamo istituzionalizzare, rendendolo un appuntamento consueto” sul modello dell’analogo “Concerto di Capodanno di Vienna“.

Numeri vincenti Million Day di oggi 29 dicembre 2024/ L'estrazione delle cinquine delle ore 20:30