Eurilla del Bono, moglie Giancarlo Giannini/ Sorprenderà il marito a Canzone Segreta?

Eurilla del Bono è la moglie di Giancarlo Giannini. I due attori si sono sposati nel 1983, Giannini era stato precedentemente sposato con l’attrice e regista Livia Giampalmo, da cui ha avuto due figli, Lorenzo (morto nel 198) e Adriano, anche lui attore. Giannini e la del Bono hanno avuto due figli: Emanuele e Francesco, entrambi musicisti. Nata il 19 maggio 1950, Eurilla Elisabetta del Bono è stata attiva come attrice negli anni ottanta. La prima apparizione risale al 1979 in “SuperAndy – Il fratello brutto di Superman”, parodia in chiave infantile di Superman. Nel 1983 interpreta Leonetta in “State buoni se potete”, film ispirato alla vita di San Filippo Neri con protagonista Johnny Dorelli. Prende parte alla prima stagione de “La piovra”. Nel 1985 appare in due film: “Assisi Underground” di Alexander Ramati e “Il camorrista” di Giuseppe Tornatore, concludendo così la sua carriera di attrice.

Adriano, Lorenzo, Francesco ed Emanuele Giannini/ I quattro figli maschi di Giancarlo Giannini

Eurilla del Bono: 40 anni insieme a Giancarlo Giannini

Eurilla del Bono e Giancarlo Giannini sono sposati da quasi 40 anni. Dopo soli 5 anni dal loro matrimonio, l’attore ha perso il primo figlio Lorenzo (nato dal matrimonio con Livia Giampalmo) per un aneurisma cerebrale a soli 20 anni. “C’è un uomo distrutto per la perdita di un figlio e voi ci scrivete sopra, come delle belve si specula, sul dolore delle famiglie pur di far leggere i giornali”, aveva detto nel 1988 l’agente dell’attore, Vittorio Squillante, a La stampa. Eurilla, che aveva già lasciato il mondo dello spettacolo, è sempre stata al fianco del marito in quel periodo difficile. Certamente il lungo rapporto di Giancarlo Giannini e la moglie Eurilla del Bono sarà al centro della puntata di questa sera, venerdì 16 aprile, di “Canzone segreta”. L’ex attrice, sempre così riservata, apparirà in televisione per fare una sorpresa al marito?

