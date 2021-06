Euro 2020, Italia si qualifica agli ottavi se…/ Risultati utili con la Svizzera

L’ITALIA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DEGLI EUROPEI 2020?

Già questa sera l’Italia si qualifica agli ottavi degli europei se riuscirà a vincere contro la Svizzera nella seconda giornata del girone A. La situazione è rosea dopo la vittoria all’esordio contro la Turchia, tra l’altro un netto 3-0 molto convincente anche in termini di qualità di gioco, che arriva dopo un lungo periodo già positivo, tanto che la striscia di risultati recenti degli azzurri ci parla di 28 risultati utili, di cui 23 vittorie e cinque pareggi.

Arrivare agli ottavi non dovrebbe essere un grosso problema dunque per l’Italia di Roberto Mancini, anche considerando il fatto che accedono agli ottavi di finale di Euro 2020 le prime due classificate di tutti i gironi ma anche le migliori quattro terze, tuttavia naturalmente non bisognerà abbassare la guardia stasera in Italia Svizzera, perché sarebbe davvero un peccato complicarsi la vita dopo un inizio così convincente…

ITALIA SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI

L’Italia si qualifica agli ottavi degli Europei 2020 già stasera dunque in caso di vittoria contro la Svizzera, perché a quel punto sarebbe certo un posto tra le prime due del girone A. Anzi, se la vittoria degli azzurri si aggiungesse a un pareggio fra Turchia e Galles oppure a una vittoria turca, saremmo addirittura già certi anche del primo posto nel girone e di giocare l’ottavo di finale del 26 giugno a Wembley contro la seconda del girone C.

Un pareggio sarebbe comunque un buonissimo risultato, anche perché 4 punti dovrebbero essere già una soglia sufficiente per essere tra le quattro migliori terze, ma in questo caso non potremmo avere già stasera la certezza matematica della qualificazione agli ottavi di finale degli Europei 2020. Infine, in caso di sconfitta nulla sarebbe compromesso, ma di certo la strada diventerebbe tutta in salita, sarebbe davvero un peccato dunque spezzare oggi la fantastica striscia di 28 risultati utili consecutivi con cui l’Italia si presenterà in campo allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00 contro la Svizzera.

