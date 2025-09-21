Eurogruppo, accordo per l'euro digitale: data di emissione 2 anni prima del lancio. L'avvertimento di Giorgetti: "Le compensazioni sono cruciali"

EURO DIGITALE, ALTRO PASSO AVANTI

Il progetto dell’euro digitale su cui lavora la Bce prosegue il suo cammino in Europa: dopo una fase esplorativa di due anni, si è passati a quella di preparazione e sperimentazione, per gettare le basi su questo nuovo strumento. Per passare alla fase esecutiva, però, Consiglio e Parlamento dovranno adottare un quadro legislativo per l’opportuna legittimazione; a tal riguardo, da due anni si sta lavorando a un pacchetto di proposte legislative complementare.

Nel frattempo, l’Eurogruppo ha raggiunto un accordo riguardo al quadro di governance per l’emissione dell’euro digitale e la definizione di un limite di detenzione. Si tratta di linee guida che stabiliscono le modalità per determinare l’importo massimo di euro digitale che un cittadino può detenere. L’ipotesi attuale è che tale limite possa variare tra i 5.000 e i 10.000 euro. Ora i ministri se ne occuperanno nell’ambito di Ecofin, ma l’iter legislativo resta lungo.

COSA PREVEDE ACCORDO EUROGRUPPO

L’accordo stabilisce che, a due anni dal lancio, venga resa pubblica la data dell’emissione, mentre a un anno la BCE dovrà redigere e diffondere un report tecnico sui limiti relativi all’uso dell’euro digitale in qualità di riserva di valore. Inoltre, dovrà sottoporre al Consiglio europeo una raccomandazione riguardante il limite massimo di euro digitali che ogni utente può detenere nel proprio portafoglio.

Tuttavia, Ecofin avrà la facoltà di modificare la raccomandazione, sempre con una maggioranza qualificata rafforzata, ovvero con il consenso di almeno due terzi dei Paesi della zona euro. Sei mesi prima dell’emissione, la BCE dovrà prendere una decisione definitiva riguardo l’emissione dell’euro digitale e stabilire i limiti di detenzione. Se il Consiglio non approva la raccomandazione, sarà la BCE a fissare autonomamente il tetto massimo per la quantità di euro digitali che può essere detenuta.

IL MONITO DI GIORGETTI

La BCE mira a rendere l’euro digitale uno strumento pratico e una valida alternativa alle criptovalute, mentre i Paesi membri sono più concentrati sulla salvaguardia della stabilità finanziaria, in quanto dovrebbero intervenire finanziariamente in caso di crisi bancaria. Nel breve periodo, sarà necessario affrontare anche la questione delle commissioni da pagare da parte dei commercianti, come evidenziato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Secondo il ministro, “è fondamentale che il sistema di compensazione dei costi di gestione sia inferiore a quello delle carte di pagamento tradizionali“. Per lui, “si tratta di una priorità strategica, volta a proteggere sia i consumatori che il mercato“.