Euro digitale come funziona/ La proposta BCE: una nuova valuta “sicura, affidabile” (29 settembre 2023)

Chi ha sentito parlare di euro digitale vorrà sapere come funziona e quali sono le differenze rispetto al denaro che oggigiorno, viene scambiato attraverso le transazioni online. L’idea della Banca Centrale Europea, è quella di unificare tutti i paesi appartenenti all’area Euro, offrendo una nuova “moneta bancaria”.

L’Euro Digitale non sostituirà in alcun modo né il contante e neppure le banconote, semplicemente sarà una nuova valuta della BCE, che vorrebbe rafforzare la sicurezza delle transazioni online, introducendo questa moneta elettronica e gestita dalla stessa banca centrale.

L’Euro digitale come funziona? Sicurezza e differenze

Per chi si pone domande sull’Euro digitale e come funziona, deve comprendere innanzitutto, che la nuova valuta non avrà nulla a che vedere con il mondo delle criptovalute, visto che potrebbe essere facilmente confondibile.

I consumatori – probabilmente sempre tramite smartphone o app dedicata – potranno scegliere di poter pagare tramite due soluzioni:

Moneta commerciale (quella utilizzata fino ad oggi): che viene scambiata non solo come contante, ma anche tramite le transazioni avvenute mediante carte di credito, debito, prepagate, contactless e QR Code. Euro digitale: una valuta digitale equivalente elettronico del contante, gestita dalla BCE, con maggior privacy e più scelta sul tipo di pagamento.

L’idea della Banca Centrale Europea è quella di poter soddisfare la domanda crescente relativamente ai pagamenti elettronici, che devono essere visti in una visione più affidabile e sicuri (contrariamente a quanto accade oggi nelle transazioni).

Sul fronte rischi che si possono correre con l’Euro Digitale, c’è una divisione molto contrastante. C’è chi crede che questa manovra possa creare squilibri tra chi ha l’accesso ad internet e chi invece no, e chi la reputa una mossa intelligente per avere una nuova valuta centralizzata e con tutti gli standard di sicurezza del caso.

Uscita dell’Euro Digitale, quando avverrà?

Resta quindi il dubbio su quando uscirà questo eventuale Euro Digitale. Il progetto è nato nel 2021, e oggi (due anni dopo), si potrebbe pensare ad una fase successiva, che vedrebbe l’approvazione da parte del Consiglio direttivo della BCE.

La fase successiva del progetto Euro Digitale, darebbe il via al test sul funzionamento della valuta, comprendendo l’impatto sul mercato e la reale fattibilità.











