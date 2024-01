Euro digitale/ Dombrovskis parla dei rischi per le banche: quali sono? (27 gennaio 2024)

L’euro digitale preoccupa – e non poco – Valdis Dombrovskis, Commissario europeo per il commercio, che la reputa un “pericolo” qualora diventasse “eccessivamente popolare“. Se così fosse, i rischi principali sarebbero imputabili alle banche, che potrebbero avere poco credito da elargire all’economia.

Il ruolo dell’Euro digitale non dev’essere minatorio nei confronti delle banche, che devono rimanere un pilastro per l’economia internazionale. Ma la preoccupazione non è rivolta esclusivamente alle istituzioni finanziarie, ma anche ad altri spunti che Dombrovskis ha citato nel convegno ‘10 Years with the Euro‘.

L’Euro digitale è pericoloso? I rischi per Dombrovskis

Valdis Dombrovskis, ha parlato dei rischi dell’Euro Digitale, ponendo particolare attenzione alle mosse da studiare e approvare prima che il fenomeno possa dilagarsi troppo in fretta e in modo totalmente irrazionale.

Ecco un altro accenno da parte del commissario europeo per il commercio in merito al convegno tenutosi recentemente in Lettonia:

Un’altra salvaguardia riguarda il ruolo internazionale dell’euro digitale per non arrivare al punto in cui mini la sovranità monetaria di altri Paesi. Siamo molto attenti in questa fase anche a come l’euro digitale opererebbe fuori dall’Eurozona. BCE E PATTO DI STABILITÀ/ "Il doppio passaggio che può affondare il nostro Pil"

A rispondere in modo esaustivo alle preoccupazioni di Valdis Dombrovskis, è il “diretto interessato”, o meglio, colui che era presente durante l’idea di attuare il progetto dell’Euro digitale, nonché Fabio Panetta, il Governatore della Banca d’Italia, che ha risposto: “L’euro digitale, la moneta digitale di banca centrale al dettaglio attualmente allo studio dell’Eurosistema, oltre a semplificare la vita dei cittadini europei offrirebbe opportunità a livello internazionale qualora fosse reso disponibile al di fuori dell’area dell’euro o impiegato per pagamenti in valuta. La domanda di servizi di pagamento digitali è cresciuta notevolmente in tutto il mondo. In un tale contesto la moneta digitale di banca centrale (central bank digital currency) può rivestire un ruolo important“. La buona notizia è che per molti aspetti l’Europa è all’avanguardia in questo settore“.

