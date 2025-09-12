Eurobasket sta arrivando al termine e nelle due semifinali ci si aspetta la sfida tra quattro stelle del basket europeo e NBA

Eurobasket, Lauri Markkanen e la sorpresa Finlandia

Nella giornata di oggi andranno in scena le due semifinali di Eurobasket dove si affronteranno le quattro migliori squadre d’Europa o almeno quelle che in questo torneo sono arrivate più pronte e hanno saputo gestire meglio i momenti difficili o di grande vantaggio in cui si sono ritrovati. Questo però non sempre basta, come abbiamo visto con la nostra Nazionale, ma serve anche la presenza di un trascinatore che sia più forte degli avversari e a cui affidarsi quando le cose vanno male, cosa che tutte e quattro le semifinaliste hanno.

Il basket è uno sport americano ma sempre di più i protagonisti stanno diventando gli europei e in questa edizione di Eurobasket è palese e senza neanche il bisogno di chiamare in causa giocatori eliminati o non presenti come Jokic, Doncic o Wembanyama, tra le quattro semifinaliste infatti ci sono quattro giocatori dominanti e che anche in NBA hanno il loro ruolo da superstar e che grazie a lui sono riuscite ad ovviare a difficoltà e ad avversari nettamente più forti. L’esempio migliore è la Finlandia che grazie a prestazioni esaltanti di Lauri Markkanen, giocatore degli Utah Jazz, è riuscita a conquistare una storica semifinale.

Eurobasket, Grecia e Germania le favorite ma attenzione alla Turchia di Sengun

Tra le semifinaliste di Eurobasket però la squadra che ha al suo interno la concentrazione maggiore di giocatori NBA è la Germania, nazionale che due anni fa ha vinto il Mondiale e che in questo torneo si sta affidando al talento dell’ala degli Orlando Magic, Franz Wagner, e a quello del suo capitano Dennis Schroder. Tra quelli rimasti però il giocatore più forte è senza dubbio Giannis Antetokounmpo che quando è in campo fa vedere perché anche in NBA è uno dei giocatori più dominanti e difficili da marcare, tanto da essere finito al terzo posto della classifica per l’MVP.

A sfidare il greco ci sarà la seconda sorpresa di questo torneo ovvero la Turchia guidata da due fenomeni, uno in campo e l’altro sulla panchina che stanno facendo sognare tutti i suoi tifosi per una inaspettata medaglia, il giocatore simbolo di questa squadra è il centro degli Houston Rockets Alperen Sengun che a soli 23 anni sta stabilendo diversi record nel torneo, l’ultimo dei quali la più giovane tripla doppia di Eurobasket. Ad aiutarlo c’è una squadra assortita di ottimi giocatori come Osman, Larkin e Bona ma soprattutto c’è la guida di Ergin Ataman, tecnico che due anni fa ha vinto l’Eurolega con il Panathinaikos e che è seguito anche dalla squadra azzurra per il post Pozzecco.