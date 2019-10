Eurogames 2019, Giochi senza frontiere/ Diretta 3a puntata: Catania gioca per l’Italia

EUROGAMES 2019, GIOCHI SENZA FRONTIERE: ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Giovedì 3 ottobre, canale 5 trasmette la terza puntata di Eurogames ovvero la rivisitazione dello storico Giochi senza frontiere, tornato in onda dopo anni con una veste tutta nuova. Trasmesso per diverse edizioni dalla Rai, Eurogames è approdota sulla rete ammiraglia di Mediaset che ha deciso di puntare su un format nuovo, ma allo stesso tempo vecchio, affidandosi a due dei volti più amati dai giovani. A condurre il nuovo Giochi senza frontiere, infatti, sono Ilary Blasi e Alvin che, con la loro energia, travolgono non solo i concorrenti delle squadre che si sfidano ogni settimana, ma anche il pubblico a casa. Anche questa sera, la nuova coppia televisiva che, per simpatia e spontaneità ha già fatto breccia nel cuore dei telespettatori, è pronta a presentare una nuova sfida fatta di diversi giochi il cui livello di difficoltà aumenta man mano che ci si avvicina al gioco finale.

EUROGAMES 2019: L’ITALIA GIOCA CON CATANIA

Le squadre protagoniste della terza puntata di Eurogames 2019 che si sfideranno nelle nove prove previste sono: Catania (Italia); Colonia (Germania); Isole Cicladi (Grecia); Poznan (Polonia); Mosca (Russia); Astorga (Spagna).A giudicarli ci sarà una giuria composta da sei arbitri, guidati dal campione olimpico Jury Chechi, che giudicheranno sulla regolarità dei giochi. Oltre al classico Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), al Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e al Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia), i concorrenti di questa sera dovranno cimentarsi anche con altri sei prove che cambiano ogni settimana. Quali saranno quelle di questa sera? Andiamo a scoprirlo.

EUROGAMES 2019, GIOCHI SENZA FRONTIERE: I NUOVI GIOCHI

Oltre ai tre giochi fissi di cui vi abbiamo parlato su, ogni settimana, i concorrenti di Eurogames 2019 aggrontano sei nuove prove che cambiano in ogni puntata. Tra i giochi di questa settimana c’è la Paella: i concorrenti vestiti da calamaro, gambero, cozza, pollo, baccelli di pisello e guidati dallo chef della squadra, dovranno affrontare e superare un percorso scivoloso e gettarsi nella famosa pentola della Paella nel minor tempo possibile. Le sei squadre, inoltre, hanno anche la possibilità di giocare il jolly per raddoppiare il proprio punteggio. Possibilità che, tuttavia, hanno una sola volta. Decideranno di usarlo proprio in occasione della Paella?



