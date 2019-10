Eurogames/ Classifica e pagelle terza puntata: Germania imbattibile, Italia flop

Con Eurogames 2019, su Canale 5 torna in auge Giochi senza frontiere, lo storico programma di intrattenimento di sfide tra nazioni, amato sia dai grandi che dai piccini. A trionfare, nella terza puntata, è stata la Germania, di nuovo in vetta alla classifica dopo la vittoria collezionata nella prima puntata. La formazione è riuscita a realizzare ancora una volta un percorso privo di intoppi, caratterizzato da una determinazione senza eguali e da una voglia di vincere che ha sbaragliato la concorrenza. Forte di questa consapevolezza, la squadra si è piazzata sin da subito nei primi posti in classifica, con un punteggio che non è stato intaccato neanche quando, nelle prime fasi della gara, è stata segnalata loro una piccola irregolarità. Il meglio, però, è arrivato proprio nella fasi conclusive della puntata, quando tre dei componenti del team, con una determinazione senza precedenti, sono riusciti con successo a scalare per primi il muro della staffetta (Voto 9).

Eurogames: le performance degli italiani

Anche nella terza puntata di Eurogames 2019, l’Italia ha realizzato un percorso piuttosto altalenante: se nella prima parte della serata, la squadra ha collezionato successi e piccoli trionfi, nelle fasi finali il punteggio è stato penalizzato da una serie di cocenti sconfitte. Dopo aver conquistato le aree più alte della classifica, gli azzurri sono stati sfavoriti da una serie di sfide piuttosto complicate. Tra queste, la chiacchieratissima gara del bacio in apnea o, così come è stata definita dal format, del bacio alla russa, dove due concorrenti hanno conquistato uno dei risultati peggiori della serata, totalizzando soltanto 11 secondi di apnea. Ma si sa, gli azzurri non deludono mai, e proprio nel momento in cui la squadra incassava la cocente sconfitta, uno dei partecipanti ha chiesto la mano della sua fidanzata. Voto complessivo degli azzurri: 7.

La classifica finale di Eurogames: vincitori e sconfitti

Non ce l’hanno fatta neanche stavolta Spagna, Polonia e Grecia: fanalini di coda per tutta la terza puntata di Eurogames, nessuna delle tre squadre è riuscita a conquistare la vittoria, soccombendo di fronte alla straordinaria determinazione di Russia e Germania. La classifica definitiva ha infatti collocato i tedeschi al primo posto, seguiti dai russi (voto 8) e dai polacchi (Voti 6), i quali, nell’ultima sfida, dopo un percorso piuttosto altalenante, sono riusciti a risalire di qualche posizione. Poco fuori dal podio, al quarto posto, troviamo invece gli spagnoli, penalizzati della gara finale a staffetta dopo una serie di piccole e grandi sconfitte irrecuperabili (Voto 5). Al quinto posto, ben lontani dal podio faticosamente conquistato nella prima parte della serata, troviamo invece gli italiani, fermi nella fascia più bassa della graduatoria seguiti solo dai Greci, decisamente sotto tono per l’intera durata della puntata (Voto 4)



