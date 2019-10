Eurogames, finale/ Diretta e vincitore: l’Italia si affida a San Felice Circeo

Giovedì 24 ottobre, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi e Alvin conducono l’ultima puntata di Eurogames, la grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières. Dopo l’ottimo debutto, lo show, puntata dopo puntata, ha convinto sempre meno il pubblico incollando davanti ai teleschermi la scorsa settimana solo 1.944.000 spettatori pari al 9.8% di share. Un risultato non in media con le aspettative dell’azienda che, nella prossima stagione televisiva, potrebbe non confermare la realizzazione dello show che ha avuto come location nel parco divertimenti di Cinecittà World a Roma. Anche questa sera, le sei squadre che si sono qualificate per lo scontro finale, dovranno affrontare nove sfide: al termine della serata sarà eletto il paese vincitore. Chi sarà?

EUROGAMES, SCONTRO FINALE: SAN FELICE CIRCEO GIOCA PER L’ITALIA

L’Italia non ha mai vinto una puntata di Eurogames pur essendosi avvicinata, ma questa sera potrebbe finalmente trionfare per la gioia di Ilary Blasi e Alvin che, nel presentare i vari giochi, hanno sempre sostenuto le varie squadre che hanno rappresentato l’Italia. A contendersi la vittoria finale, questa sera, saranno San Felice Circeo (Italia); Monaco (Germania); Creta (Grecia); Varsavia (Polonia); San Pietroburgo (Russia); Jaca (Spagna). Sei squadre molto forti che daranno vita ad una serata ricca di divertimento, ma anche di tensione. Come ogni settimana, anche questa sera, la regolarità dei giochi sarà garantita dalla presenza di una giuria composta da sei arbitri guidati dal super campione olimpico Jury Chechi.

EUROGAMES, I GIOCHI DELLO SCONTRO FINALE

Nove giochi per eleggere la nazione vincitrice di Eurogames. Anche la serata finale del nuovo Giochi senza frontiere sarà animata da nove giochi di cui sei nuovissimi rispetto a quelli delle precedenti puntate e che si ispireranno alle tradizioni dei paesi in gara. Gli ultimi tre giochi, invece, sono quelli fissi ovvero il Fil Rouge (la cui classifica verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (i concorrenti dovranno correre all'interno di una palla trasparente e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata di 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia). Per le sei sfide variabili, le sei squadre potranno utilizzare il jolly per raddoppiare il punteggio ottenuto in una determinata sfida.



