Eurogames, Giochi senza frontiere/ Diretta 4a puntata: prima vittoria per l’Italia?

Eurogames, il nuovo Giochi senza frontiere, torna in onda oggi, giovedì 10 ottobre, in prima serata su canale 5. Ilary Blasi e Alvin, dal parco divertimenti di Cinecittà World a Roma in cui è stato allestito il set di tutti i giochi per un totale di 8000 mq, conducono un nuovo appuntamento del game show che, dopo un’ottima partenza, continua a perdere consensi come è facile evincere dal calo degli ascolti. La terza puntata di Eurogames, infatti, è stata seguita solo da 2.069.000 spettatori, pari al 10% di share e perdendo la gara degli ascolti con Raiuno che ha vinto ancora la serata con la fiction Un passo dal cielo 5. Per la Blasi e Alvin, dunque, è arrivato il momento del grande esame finale. Con i loro sketch e le loro semplicità, riusciranno ad incollare i telespettatori ai teleschermi?

EUROGAMES, GIOCHI SENZA FRONTIERE: PRIMA VITTORIA PER L’ITALIA?

Le sei nazioni che, ogni settimana, partecipano ad Eurogames, Giochi senza Frontiere, sono sei nazioni: Italia, Spagna, Germania, Grecia, Polonia e Russia. Le squadre protagoniste di questa puntata sono San Felice (Italia); Norimberga (Germania); Atene (Grecia); Gniezno (Polonia); Ekaterinburg (Russia); Monforte (Spagna), ma chi trionferà? A vincere le prime tre puntate sono state la Germania che ha trionfato due volte e la Russia. L’Italia, invece, ha solo sfiorato il trionfo classificandosi quarta nella prima puntata, seconda nella seconda puntata e quinta nella terza puntata. Nonostante il grande impegno con cui i concorrenti hanno affrontato le numerose prove, la vittoria non è ancora arrivata. Il giorno del trionfo, dunque, sarà oggi? A giudicare sulla regolarità della gara, come ogni settimana, sarà la giuria degli arbitri capitani da uno degli sportivi italiani più importanti ovvero Jury Chechi.

EUROGAMES, GIOCHI SENZA FRONTIERE: LE PROVE

Il gioco prevede nove prove che i concorrenti delle Nazioni partecipanti devono affrontare in squadra o singolarmente. Di queste prove, sei sono sempre diverse e sono dedicate alle nazioni partecipanti e alla loro storia. Questa settimana, su Eurogames, si abbatte la Tempesta: i concorrenti, vestiti da antichi greci, dovranno sfidare le intemperie del Mar Egeo, saltando da un’isola all’altra, per arrivare alla fine del percorso e costruire la colonna della propria nazione nel minor tempo possibile. Ogni nazione, inoltre, ha la possibilità di utilizzare il jolly per raddoppiare il proprio punteggio. Le tre prove fisse, invece, sono il Fil Rouge, il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia). L’ultimo gioco triplica il punteggio e di conseguenza stravolge la classifica portando all’elezione della nazione vincitrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA