EUROGAMES, GIOCHI SENZA FRONTIERE/ Diretta 5a puntata: Parma farà trionfare l’Italia?

La sfida di Eurogames continua anche questa settimana. Oggi, giovedì 17 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la quinta puntata del nuovo Giochi senza frontiere che, dopo l’entusiasmo del primo appuntamento, continua a far registrare ascolti sempre più bassi. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita solo da 2.072.000 spettatori (10.8% di share), pareggiando clamorosamente con Le Iene (1.683.000 spettatori – 10.8% di share) e vedendo il trionfo della fiction Un passo dal cielo 5 capace di doppiare lo show di canale 5. Ad Ilary Blasi e Alvin è così affidato l’arduo compito di convincere i telespettatori a restare sintonizzati sulla rete ammiraglia di Mediaset. La scorsa settimana, nonostante il gioco della patata che ha dato vita a divertenti siparietti ricchi di doppi sensi non ci sono riusciti: andrà meglio questa sera?

EUROGAMES: PARMA GIOCA PER L’ITALIA

In Eurogames si sfidano sei nazioni ovvero Italia, Spagna, Germania, Grecia, Polonia e Russia. Questa sera, per l’Italia, giocherà Parma. A cercare di assegnare la prima vittoria all’Italia saranno gli atleti dei Giochi delle 7 Frazioni. “I Giochi delle 7 Frazioni – ha sottolineato l’assessore Casa durante la presentazione in Municipio come riporta il portale Parma Daily – sono da anni una realtà di volontari molto amata e seguita sul nostro territorio: gli Eurogames permetteranno agli atleti di misurarsi fuori dei confini locali per rappresentare al meglio Parma, in un momento di grande visibilità per la nostra città”. A Parma, dunque, sono affidate le sorti dell’Italia che, anche nella scorsa puntata ha sfiorato la vittoria piazzandosi al secondo posto. Le squadre di questa puntata, dunque, sono: Parma (Italia); Berlino (Germania); Creta (Grecia); Janów Lubelski (Polonia); Novosibirsk (Russia); Jaca (Spagna).

I GIOCHI DI EUROGAMES

Come ogni settimana, anche nella quinta puntata di Eurogames, gli atleti delle sei squadre partecipanti si sfideranno affrontando nove giochi diversi di cui sei variano in ogni puntata e rappresentano una caratteristica dei paesi in gara mentre tre sono fissi. Il gioco più atteso della puntata odierna è quello della Divina Commedia: Dante e Virgilio verranno traghettati da Caronte all’Inferno, attraverseranno il Purgatorio e cercheranno di raggiungere Beatrice in Paradiso. Questa sera, dunque, oltre ai sei giochi a sorpresa, la vittoria sarà decisa dal Fil Rouge, dal Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e dal Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia). A controllare che tutti i giochi si svolgano regolarmente sarà la giuria degli arbitri capitanati da Jury Chechi.



