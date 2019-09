Eurogames, Giochi senza frontiere/ Prima puntata convincente, domina la Germania

Andava in onda su Rai 2, ma adesso è passato a Canale 5. Si chiamava Giochi senza frontiere, ma adesso si chiama Eurogames. Anche i conduttori sono cambiati: Ilary Blasi e Alvin hanno rimpiazzato i più attempati Maria Teresa Ruta ed Ettore Andenna, che per anni hanno presentato, portandolo al successo, uno dei game show destinati a rimanere nella storia della televisione tra le icone di quell’intrattenimento sì spicciolo, ma nemmeno troppo leggero. La pretesa di Giochi senza frontiere è sempre stata quella di riunire le nazioni del mondo. Tale intento, mai velato del tutto, ha portato Stati e televisioni a mettersi insieme con la scusa dello spettacolo, instaurando veri e propri rapporti di amicizia e di collaborazione su scala internazionale. All’epoca, le frontiere da valicare erano addirittura quelle dei Paesi europei, per il semplice fatto che creare integrazione era un lavoro complesso e per farlo si era disposti a “giocarsi” (non a caso) il tutto per tutto.

Eurogames 2019 è il nuovo Giochi senza frontiere

Integrare, in questo senso, è difficile oggi. Sarebbe bello e forse un po’ utopistico, se i concorrenti e la platea di Eurogames si estendessero a Stati al di fuori del “nostro” continente. Una nuova sfida molto più importante di quelle presenti all’interno del programma, tutte leggere e divertenti, per carità, ma nessuna impegnata fino in fondo nel far passare questo messaggio. Curioso è però notare come le squadre di Malta, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovenia, tutte partecipanti a Giochi senza frontiere negli anni Novanta, entrarono a far parte dell’Unione Europea subito dopo la loro apparizione congiunta in tv. Nonostante le prove e i match che sono in fondo molto adrenalinici, il clima che si respira a Eurogames è un clima rilassato, di casa, di famiglia. “Frontiera” è la parola giusta, se la si legge come contrario (e non sinonimo!) di “confine”. Perché una frontiera ci parla di scoperta, mentre un confine sa di ostacolo e di chiusura.

Eurogames 2019, classifica della prima puntata

Non ci sono grandi cambiamenti, in questa edizione 2019 di Eurogames. Viene ancora da chiedersi se non sia il caso di continuare a chiamarlo Giochi senza frontiere, vista la somiglianza tra i due format che la stessa produzione ha sottolineato più volte. La notizia del revival è arrivata il 18 giugno 2019. Per l’occasione, Mediaset e France Telecom hanno iniziato a collaborare e così faranno per ben sei appuntamenti. La location prescelta per le registrazioni è il parco divertimenti Cinecittà World a Roma, in cui, nel corso delle puntate, si sfideranno Italia, Spagna, Germania, Grecia, Polonia e Russia. La Germania è per ora in testa alla classifica, con ben 70 punti. L’Italia è solo quarta, preceduta da Russia (seconda) e dalla Polonia (terza) e seguita da Spagna (quinta) e Grecia (sesta).



